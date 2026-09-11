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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 00:30

Semana de Farroupilha de Sapucaia do Sul inicia no sábado

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A prefeitura de Sapucaia do Su promove, a partir deste sábado (12), a 45ª Semana Farroupilha. A programação segue até o dia 20 de setembro, com shows, bailes, apresentações artísticas, atividades campeiras e culturais, além da tradicional visitação aos piquetes no Parque Jayme Caetano Braun.
A prefeitura de Sapucaia do Su promove, a partir deste sábado (12), a 45ª Semana Farroupilha. A programação segue até o dia 20 de setembro, com shows, bailes, apresentações artísticas, atividades campeiras e culturais, além da tradicional visitação aos piquetes no Parque Jayme Caetano Braun.
As atividades começam no sábado com a chegada da Chama Crioula ao CTG Herança Farroupilha, vinda de Nova Santa Rita. No Parque Jayme Caetano Braun, a programação terá início às 10h, com visitação aos piquetes, e seguirá durante o dia. À noite, os destaques serão os shows de Érlon Péricles, Beto Caetano, além do baile com Karaguatá.

No domingo (13), entre 18h e 19h, os cavaleiros da 12ª Região Tradicionalista conduzem a Chama Crioula até o Parque Jayme Caetano Braun, onde será realizado o cerimonial oficial de abertura da Semana Farroupilha. A noite contará ainda com apresentações des corais municipais, show de Xirú Missioneiro e baile com Eco do Pampa.

Ao longo da semana, a programação reúne nomes como Elton Saldanha, Os Fagundes, César Oliveira & Rogério Melo, além de diversos artistas e grupos tradicionalistas. O público também poderá acompanhar apresentações de dança e chula, tertúlias, aulões de fandango, atividades campeiras, Missa Crioula e ações voltadas à valorização da cultura e das tradições gaúchas.

A programação encerra no domingo (20), com o tradicional Desfile Farroupilha, das 9h às 12h. À tarde, as atividades continuam no Parque Jayme Caetano Braun, com tertúlia, shows de Su Paz e Sandro Coelho e o cerimonial de encerramento, marcado pelo apagamento da Chama Crioula. O baile com Embalo Campeiro fecha a 45ª Semana Farroupilha de Sapucaia do Sul.

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