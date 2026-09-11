Semana de Farroupilha de Sapucaia do Sul inicia no sábado

No domingo (13), entre 18h e 19h, os cavaleiros da 12ª Região Tradicionalista conduzem a Chama Crioula até o Parque Jayme Caetano Braun, onde será realizado o cerimonial oficial de abertura da Semana Farroupilha. A noite contará ainda com apresentações des corais municipais, show de Xirú Missioneiro e baile com Eco do Pampa.
Ao longo da semana, a programação reúne nomes como Elton Saldanha, Os Fagundes, César Oliveira & Rogério Melo, além de diversos artistas e grupos tradicionalistas. O público também poderá acompanhar apresentações de dança e chula, tertúlias, aulões de fandango, atividades campeiras, Missa Crioula e ações voltadas à valorização da cultura e das tradições gaúchas.
A programação encerra no domingo (20), com o tradicional Desfile Farroupilha, das 9h às 12h. À tarde, as atividades continuam no Parque Jayme Caetano Braun, com tertúlia, shows de Su Paz e Sandro Coelho e o cerimonial de encerramento, marcado pelo apagamento da Chama Crioula. O baile com Embalo Campeiro fecha a 45ª Semana Farroupilha de Sapucaia do Sul.