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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:14

Área em Imbé é desapropriada para criação de complexo esportivo

A futura obra será dividida em duas etapas e prevê a construção de diversas estruturas

A futura obra será dividida em duas etapas e prevê a construção de diversas estruturas

GABRIELA SOUZA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
O prefeito de Imbé, Ique Vedovato assinou nesta quarta-feira (9), um termo de desapropriação de uma área de 17.6 mil metros quadrados para construção de um complexo esportivo. O valor total da desapropriação é de R$ 1,43 milhão.
O prefeito de Imbé, Ique Vedovato assinou nesta quarta-feira (9), um termo de desapropriação de uma área de 17.6 mil metros quadrados para construção de um complexo esportivo. O valor total da desapropriação é de R$ 1,43 milhão.
O espaço incluirá estádio de futebol com medidas oficiais de campo, ginásio coberto, quadras de beach tennis e cancha de bocha. A área está situada entre as ruas Salgado Filho e deputado José Antônio Daudt, com a ERS-786, no balneário Santa Terezinha, local do atual campo do time de futebol Santa Terezinha Futebol Clube.
A futura obra será dividida em duas etapas: a primeira com investimento de R$ 211 mil para instalação do gramado correto, sistema de irrigação do campo e casas de máquina do estádio. A segunda etapa será para confecção das demais quadras poliesportivas e áreas de acesso ao espaço, além do estacionamento.

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