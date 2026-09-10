Comércio de Caxias do Sul encerrou julho em alta, aponta CDL

O comércio de Caxias do Sul encerrou julho com crescimento de 1,34% nas vendas em relação a junho. Na comparação com julho de 2025 também houve avanço de 4,87%, enquanto no acumulado de 12 meses o crescimento foi de 4,89%. Nos primeiros sete meses de 2026 a alta é de 5%. Os dados são do Termômetro de Vendas da CDL Caxias e foram apresentados pela entidade nesta quarta-feira (9), durante coletiva de imprensa, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).
Em julho, entre os segmentos com desempenho positivo estão automóveis, caminhões e autopeças novos (5,45%); materiais elétricos (4,23%); informática e telefonia (3,97%); e materiais de construção (1,02%). As quedas foram registradas em implementos agrícolas (-6,54%); ótica e joalheria (-3,64%); e eletrodomésticos, móveis e bazar (-2,04%).
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No ramo mole, a variação entre junho e julho caiu -2,14%. No acumulado de 2026 foi registrado uma retração de -0,45%. Os destaques positivos foram para produtos químicos (4,26%) e farmácias (3,90%). Por outro lado, os segmentos de vestuário, calçados e tecidos (-4,48%) e livraria, papelaria e brinquedos (-3,30%) tiveram queda.
Em julho, o volume de consultas de crédito junto ao SPC-Brasil teve alta de 10,86%. Ainda segundo o monitoramento da CDL Caxias, as inclusões de débitos caíram 9,56% na comparação mensal e diminuíram 1,99% em relação a julho do ano passado.
O estoque em valor das dívidas registrou queda de 2,13% em julho, acumulando crescimento de 1,59% no ano e de 6,26% em 12 meses. O número de inadimplentes cresceu 0,66% na comparação mensal e 9,52% em relação a julho de 2025.
Já o mercado formal de trabalho no comércio de Caxias do Sul registrou leve retração. O setor apresentou 29.201 vínculos formais em julho de 2026, com redução de 14 postos frente a junho e aumento de 87 vagas na comparação anual.
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