Multinacional da Itália adquire empresa de Canoas por R$ 215 milhões

A aquisição de 100% do capital da NOVUS pela multinacional italiana Gefran, em uma operação avaliada em R$ 215 milhões, evidencia o potencial do Parque Canoas de Inovação (PCI). Com matriz instalada no PCI, no bairro Guajuviras, a NOVUS é uma empresa brasileira especializada em soluções de automação industrial e Internet das Coisas (IoT), com atuação em setores como indústria, energia, infraestrutura, alimentos e farmacêutico. Em 2025, o Grupo NOVUS registrou receita de R$ 98,6 milhões e contava com cerca de 230 funcionários.
O acordo com a Gefran, grupo italiano com mais de 50 anos de atuação e presença internacional, amplia as possibilidades de crescimento da empresa canoense no mercado global. Segundo a própria Gefran, a aquisição deve fortalecer seu portfólio de automação, instrumentação, software, monitoramento e tecnologias de nuvem, além de criar oportunidades de vendas por meio da rede comercial internacional do grupo.
A aquisição de 100% do capital da NOVUS pela multinacional italiana Gefran, em uma operação avaliada em R$ 215 milhões, evidencia o potencial do Parque Canoas de Inovação (PCI). Com matriz instalada no PCI, no bairro Guajuviras, a NOVUS é uma empresa brasileira especializada em soluções de automação industrial e Internet das Coisas (IoT), com atuação em setores como indústria, energia, infraestrutura, alimentos e farmacêutico. Em 2025, o Grupo NOVUS registrou receita de R$ 98,6 milhões e contava com cerca de 230 funcionários.
O acordo com a Gefran, grupo italiano com mais de 50 anos de atuação e presença internacional, amplia as possibilidades de crescimento da empresa canoense no mercado global. Segundo a própria Gefran, a aquisição deve fortalecer seu portfólio de automação, instrumentação, software, monitoramento e tecnologias de nuvem, além de criar oportunidades de vendas por meio da rede comercial internacional do grupo.
• LEIA TAMBÉM: Decreto determina que big techs devem prevenir conteúdos criminososA empresa foi a primeira a se instalar no Parque Canoas de Inovação, em 2018
, após transferir sua operação de Porto Alegre para Canoas. Na época, foram investidos cerca de R$ 20 milhões na nova estrutura, que ampliou significativamente a capacidade produtiva da empresa.
O movimento da NOVUS demonstra como a presença de empresas de base tecnológica pode gerar efeitos
que ultrapassam os limites do próprio município. Uma empresa que escolheu Canoas para expandir sua operação passou, anos depois, a integrar um grupo multinacional em uma transação de centenas de milhões de reais. A aquisição da NOVUS pela Gefran, portanto, também coloca em evidência o resultado de um ambiente construído para estimular negócios de tecnologia: uma empresa que cresceu em Canoas e agora amplia sua presença no mundo.