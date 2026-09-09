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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:18

Hospital Universitário de Canoas abre 50 leitos para o SUS

Serão 15 leitos de unidade de isolamento, 20 leitos obstétricos e 15 pediátricos

Serão 15 leitos de unidade de isolamento, 20 leitos obstétricos e 15 pediátricos

FABIOLA CORREA/JC
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O Hospital Universitário (HU) de Canoas inicia uma nova etapa de ampliação de sua capacidade assistencial. Serão abertos 50 novos leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, serão 359 leitos à disposição. A solenidade ocorreria nesta quinta-feira (10), mas foi adiada pela prefeitura, em data ainda a ser confirmada.

A entrega representa a primeira etapa do processo de expansão. Com a abertura de setembro, o HU passará imediatamente a contar com 16% a mais em relação à capacidade vigente. A abertura dos leitos integra o projeto de fortalecimento do Hospital Universitário de Canoas, que já passou por abertura de dez leitos de UTI adulta, sete salas cirúrgicas e um novo angiógrafo. 
O Hospital Universitário (HU) de Canoas inicia uma nova etapa de ampliação de sua capacidade assistencial. Serão abertos 50 novos leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, serão 359 leitos à disposição. A solenidade ocorreria nesta quinta-feira (10), mas foi adiada pela prefeitura, em data ainda a ser confirmada.

A entrega representa a primeira etapa do processo de expansão. Com a abertura de setembro, o HU passará imediatamente a contar com 16% a mais em relação à capacidade vigente. A abertura dos leitos integra o projeto de fortalecimento do Hospital Universitário de Canoas, que já passou por abertura de dez leitos de UTI adulta, sete salas cirúrgicas e um novo angiógrafo. 
A superintendente hospitalar da Associação Saúde em Movimento (ASM), empresa gestora do HU, Tatiani Pacheco, explica que estes primeiros 50 novos leitos serão destinados a áreas estratégicas da assistência hospitalar. “Nós priorizamos neste momento as áreas que precisavam de mais espaço, que possuem mais pacientes precisando de atendimentos. Eles estão distribuídos entre leitos clínicos e cirúrgicos”, afirma.
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Ao todo, serão 15 leitos de unidade de isolamento, 20 leitos obstétricos e 15 pediátricos. A diretora assistencial do HU, Janine Sulzbach explica que a própria estrutura atual do HU precisava deste suporte. “Hoje, a nossa UTI neonatal é uma das maiores do Estado, o que faz com que sejamos referência para várias gestações de risco e que acabam resultando em cesarianas. Por isso, termos mais leitos obstétricos cirúrgicos é importante”, analisa. A distribuição fortalece especialmente a assistência materno-infantil e amplia a capacidade do hospital para internações que necessitam de cuidados específicos. Atualmente são feitos em torno de 250 partos ao mês no HU.

O diretor técnico do HU, Fernando Farias, ressalta que a abertura de leitos é fundamental para que o hospital consiga produzir cada vez mais. “Hoje nós contamos com nove salas de cirurgia. Isso é algo grandioso e que tem permitido que a gente produza mutirões cirúrgicos eficientes, que realmente estão fazendo diferença na vida da população.”, analisa.

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