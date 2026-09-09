Hospital Universitário de Canoas abre 50 leitos para o SUS

A entrega representa a primeira etapa do processo de expansão. Com a abertura de setembro, o HU passará imediatamente a contar com 16% a mais em relação à capacidade vigente. A abertura dos leitos integra o projeto de fortalecimento do Hospital Universitário de Canoas, que já passou por abertura de dez leitos de UTI adulta, sete salas cirúrgicas e um novo angiógrafo.
Ao todo, serão 15 leitos de unidade de isolamento, 20 leitos obstétricos e 15 pediátricos. A diretora assistencial do HU, Janine Sulzbach explica que a própria estrutura atual do HU precisava deste suporte. “Hoje, a nossa UTI neonatal é uma das maiores do Estado, o que faz com que sejamos referência para várias gestações de risco e que acabam resultando em cesarianas. Por isso, termos mais leitos obstétricos cirúrgicos é importante”, analisa. A distribuição fortalece especialmente a assistência materno-infantil e amplia a capacidade do hospital para internações que necessitam de cuidados específicos. Atualmente são feitos em torno de 250 partos ao mês no HU.
O diretor técnico do HU, Fernando Farias, ressalta que a abertura de leitos é fundamental para que o hospital consiga produzir cada vez mais. “Hoje nós contamos com nove salas de cirurgia. Isso é algo grandioso e que tem permitido que a gente produza mutirões cirúrgicos eficientes, que realmente estão fazendo diferença na vida da população.”, analisa.