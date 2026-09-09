Alto Uruguai tenta minimizar fila de pacientes no SUS da região

“Não podemos aceitar que a região do Alto Uruguai aceite filas tão longas no SUS.” A afirmação é do prefeito e presidente da Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU), Genoir Marcos Florek, que reforça uma das principais bandeiras da entidade: a saúde. Segundo ele, a entidade vem trabalhando para buscar soluções e diminuir o tempo de espera dos pacientes da região.
Um passo para terminar com o problema foi dado, com a articulação para a adesão da Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHST) ao programa Agora Tem Especialista. A iniciativa reúne a AMAU, a Prefeitura de Erechim, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems), a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde e o Hospital Santa Terezinha, com um objetivo claro: ajudar a acabar com as filas do SUS.
Com a adesão ao programa, o hospital poderá ampliar os atendimentos e ajudar a reduzir a espera por consultas com especialistas, exames e cirurgias. Para a AMAU, a saúde precisa ser prioridade. A região tem uma grande demanda e precisa de mais atendimentos, mais agilidade e, principalmente, de respostas para quem está esperando.
“A bandeira da AMAU é a saúde, e vamos continuar trabalhando para buscar soluções que tragam resultados para a nossa população. Não podemos aceitar que as pessoas esperem tanto tempo por um atendimento que precisam”, reforça o presidente Genoir Marcos Florek. A união entre os municípios, hospitais e órgãos de saúde mostra que, com trabalho conjunto, é possível avançar e dar um passo importante para colocar fim às filas do SUS na região do Alto Uruguai.