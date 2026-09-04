Azul anuncia voo entre Pelotas e Campinas a partir de outubro

A Azul terá uma nova opção de voo direto entre Pelotas e Campinas (SP) a partir de 26 de outubro. A nova rota terá duas frequências semanais, às segundas e sextas-feiras. Na primeira semana de operação, entre os dias 26 e 30 de outubro, os voos terão uma programação específica.
Nesse período, as partidas de Campinas serão às 10h55, com chegada prevista em Pelotas às 12h55. No sentido inverso, os voos sairão de Pelotas às 13h35, com pouso previsto em Viracopos às 15h25. A partir de novembro, os horários serão alterados: os voos partirão de Campinas às 14h05 com chegada prevista em Pelotas às 16h05, enquanto, no sentido inverso, sairão de Pelotas às 16h45, com chegada prevista em Viracopos às 18h35.
A nova operação terá 16 voos mensais e oferta de mais de 2 mil assentos entre chegadas e partidas. Os voos serão realizadas com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para 136 clientes. A nova ligação direta amplia as opções de viagem entre o Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo, conectando Pelotas diretamente ao Aeroporto Internacional de Viracopos, principal hub da Azul no país. “Essa nova ligação entre Pelotas e Campinas amplia as opções de viagem entre o Sudeste e o Sul do país e reforça a nossa estratégia de oferecer conexões diretas que atendam às necessidades dos nossos clientes”, afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Alianças e Distribuição.
Pelotas é um importante polo econômico, de serviços e de turismo cultural da região sul do Rio Grande do Sul. A cidade se destaca no cenário nacional pelo turismo de experiência e de negócios, além de reunir um patrimônio histórico único do Ciclo do Charque e a tradicional gastronomia gaúcha.