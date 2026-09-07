Semana Farroupilha aquece agenda de eventos no Interior do RS

Farroupilha | Festival do Moscatel
Em setembro, a Capital Nacional do Moscatel promove mais uma edição do tradicional Festival do Moscatel, em Farroupilha. Realizado nos sábados 5, 12, 19 e 26 de setembro, o evento reúne enoturismo, alta gastronomia e entretenimento no Centro de Eventos Mário Bianchi. O evento terá degustação à vontade de espumantes e vinhos finos premiados, além de um buffet com assados, pratos típicos da culinária italiana e sobremesas, acompanhado de apresentações musicais ao vivo. Os ingressos custam R$328,00 por pessoa para os jantares de sábado, que acontecem das 19h30 às 23h30. Esta edição também contará com almoço especial no dia 19 de setembro, das 11h às 15h, com ingressos a R$295,00 por pessoa. A compra antecipada pode ser realizada por meio da plataforma Wine Locals ou diretamente com a Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (AFAVIN).
Panambi | 16ª Fecolônia
Valorizando a força da agricultura familiar e a cultura regional, Panambi realiza a 16ª edição da Fecolônia entre os dias 10 e 13 de setembro, no Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt. A feira reunirá mais de 90 expositores, incluindo 51 agroindústrias familiares, 40 artesãos e feira de flores. A programação conta com café colonial, feira de pequenos animais, atrações circenses e brinquedos infláveis. O grande destaque desta edição fica por conta de mostras inéditas focadas no setor pecuário, como a 1ª Mostra de Ovinos, a 1ª Mostra de Gado de Corte e a 2ª Mostra da Terneira. Com portões abertos diariamente a partir das 8h, o evento também tem entrada gratuita.
Semana Farroupilha | Interior do Rio Grande do Sul
Cidades por todo o Estado iniciam as celebrações da Semana Farroupilha, com acampamentos, CTGs, apresentações com bandas gaúchas e piquetes. Entre os dias 7 e 13 de setembro, quatro cidades iniciam as comemorações farroupilhas. Em Cachoeira do Sul, a 63ª Semana Farroupilha e o 2º Acampamento Farroupilha iniciam no dia 11 de setembro e se estendem até o dia 20. O evento acontece no Parque Ivan Tavares, no complexo da Fenarroz, com Rondas Crioulas, Fandangos e o tradicional Desfile Farroupilha. A abertura oficial dos festejos será às 16h do dia 11, com a chegada da Chama Crioula e o hasteamento das bandeiras. Já no encerramento da programação será realizado o tradicional desfile farroupilha, às 15h, na Rua Júlio de Castilhos.
Em Guaíba, o 6º Sarandeio Farroupilha acontece dos dias 12 a 20 de setembro, no CTG Gomes Jardim. A programação conta com shows diários, desfiles e poesia. Ainda, o Sítio Histórico do município também receberá CTGs e DTGs, além de bailes, oficinas e apresentações musicais.
No sábado, 12 de setembro, a cidade de Nova Prata torna-se ponto de encontro para os fãs de literatura e cultura geek com a comemoração do Hobbit Day na Festa no Condado, do hotel Condado de Prata. Inspirado na obra de J.R.R. Tolkien, o evento reúne música folclórica, concursos de cosplay e trajes temáticos, banquetes inspirados no universo dos Hobbits, jogos de tabuleiro, tiro com arco e expositores com produtos artesanais. As atividades iniciam a partir das 14h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla ou no local do evento, com valores a partir de R$35,00 para a entrada individual.
Caxias do Sul | Hana Matsuri – Matsuri da Primavera
Promovendo a integração e o resgate da cultura oriental, Caxias do Sul recebe no dia 12 de setembro o Hana Matsuri (Matsuri da Primavera), inserido nas atividades da Semana Municipal do Turismo. O evento transforma a região central da cidade em uma celebração japonesa na Rua Dr. Montaury, entre as ruas Os Dezoito do Forte e Sinimbu, ao lado da Praça Dante Alighieri. A programação conta com apresentações do tradicional tambor japonês (Taiko), danças folclóricas, oficinas de artes orientais (como Origami e Shod), além de uma praça de alimentação recheada de pratos típicos da gastronomia asiática.
Picada Café | 7ª Expoflorir
Para celebrar a iminente chegada da estação mais florida do ano, Picada Café realiza nos dias 12 e 13 de setembro a 7ª Expoflorir, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. Das 9h às 18h, com entrada e estacionamento gratuitos, os visitantes encontram feiras de flores, mudas, sementes, produtos coloniais, orgânicos e artigos de artesanato local. A programação inclui oficinas da Emater sobre waffles com flores comestíveis, apresentações de bandinhas típicas alemãs, a 2ª Rústica da Expoflorir e shows acústicos ao vivo.