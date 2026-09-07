Semana Farroupilha aquece agenda de eventos no Interior do RS

Setembro marca as celebrações farroupilhas, com acampamentos e apresentações. Por outro lado, outras festividades acontecem por todo o Estado. Nesta semana, em Nova Prata, o hotel Condado de Prata realiza um evento inspirado na obra O Senhor dos Anéis conhecido como Hobbit Day. Ainda na Serra Gaúcha, Picada Café recebe a Expoflorir, com feiras para venda de flores, mudas e artesanato local. Outras cidades como Caxias do Sul, Farroupilha e Panambi também possuem programação especial durante esta semana.



Farroupilha | Festival do Moscatel

Festival acontece em Farroupilha, considerada a Capital Nacional do Moscatel Festival do Moscatel/Divulgação/Cidades

Em setembro, a Capital Nacional do Moscatel promove mais uma edição do tradicional Festival do Moscatel, em Farroupilha. Realizado nos sábados 5, 12, 19 e 26 de setembro, o evento reúne enoturismo, alta gastronomia e entretenimento no Centro de Eventos Mário Bianchi. O evento terá degustação à vontade de espumantes e vinhos finos premiados, além de um buffet com assados, pratos típicos da culinária italiana e sobremesas, acompanhado de apresentações musicais ao vivo. Os ingressos custam R$328,00 por pessoa para os jantares de sábado, que acontecem das 19h30 às 23h30. Esta edição também contará com almoço especial no dia 19 de setembro, das 11h às 15h, com ingressos a R$295,00 por pessoa. A compra antecipada pode ser realizada por meio da plataforma Wine Locals ou diretamente com a Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (AFAVIN).



Panambi | 16ª Fecolônia Em setembro, apromove mais uma edição do tradicional Festival do Moscatel, em Farroupilha.de setembro, o evento reúne enoturismo, alta gastronomia e entretenimento no. O evento terá degustação à vontade de espumantes e vinhos finos premiados, além de um buffet com assados, pratos típicos da culinária italiana e sobremesas, acompanhado de apresentações musicais ao vivo. Os, que acontecem das 19h30 às 23h30. Esta edição também contará com, das 11h às 15h, com ingressos apor pessoa. A compra antecipada pode ser realizada por meio da plataforma Wine Locals ou diretamente com a Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (AFAVIN).

Feira reunirá mais de 90 expositores, incluindo 51 agroindústrias familiares, 40 artesãos e feira de flores Instagram Fecolônia/Reprodução/Cidades

Valorizando a força da agricultura familiar e a cultura regional, Panambi realiza a 16ª edição da Fecolônia entre os dias 10 e 13 de setembro, no Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt. A feira reunirá mais de 90 expositores, incluindo 51 agroindústrias familiares, 40 artesãos e feira de flores. A programação conta com café colonial, feira de pequenos animais, atrações circenses e brinquedos infláveis. O grande destaque desta edição fica por conta de mostras inéditas focadas no setor pecuário, como a 1ª Mostra de Ovinos, a 1ª Mostra de Gado de Corte e a 2ª Mostra da Terneira. Com portões abertos diariamente a partir das 8h, o evento também tem entrada gratuita.



Semana Farroupilha | Interior do Rio Grande do Sul Valorizando a força da agricultura familiar e a cultura regional, Panambi realiza a 16ª edição da Fecolônia entre os dias. A feira reunirá mais de, incluindo 51 agroindústrias familiares, 40 artesãos e feira de flores. A programação conta com café colonial, feira de pequenos animais, atrações circenses e brinquedos infláveis. O grande destaque desta edição fica por conta de mostras inéditas focadas no setor pecuário, como a 1ª Mostra de Ovinos, a 1ª Mostra de Gado de Corte e a 2ª Mostra da Terneira. Com portões abertos diariamente a partir das 8h, o

Cidades do interior iniciam comemorações farroupilhas, que seguem até dia 20 de setembro Prefeitura de Parobé/Divulgação/Cidades

Cidades por todo o Estado iniciam as celebrações da Semana Farroupilha, com acampamentos, CTGs, apresentações com bandas gaúchas e piquetes. Entre os dias 7 e 13 de setembro, quatro cidades iniciam as comemorações farroupilhas. Em Cachoeira do Sul, a 63ª Semana Farroupilha e o 2º Acampamento Farroupilha iniciam no dia 11 de setembro e se estendem até o dia 20. O evento acontece no Parque Ivan Tavares, no complexo da Fenarroz, com Rondas Crioulas, Fandangos e o tradicional Desfile Farroupilha. A abertura oficial dos festejos será às 16h do dia 11, com a chegada da Chama Crioula e o hasteamento das bandeiras. Já no encerramento da programação será realizado o tradicional desfile farroupilha, às 15h, na Rua Júlio de Castilhos. Cidades por todo o Estado iniciam as celebrações da Semana Farroupilha, com acampamentos, CTGs, apresentações com bandas gaúchas e piquetes. Entre os dias 7 e 13 de setembro, quatro cidades iniciam as comemorações farroupilhas. Em, a 63ª Semana Farroupilha e o 2º Acampamento Farroupilha iniciam no. O evento acontece no, com Rondas Crioulas, Fandangos e o tradicional Desfile Farroupilha. A abertura oficial dos festejos será às 16h do dia 11, com a chegada da Chama Crioula e o hasteamento das bandeiras. Já no encerramento da programação será realizado o tradicional desfile farroupilha, às 15h, na Rua Júlio de Castilhos.

A XXXVII Semana Farroupilha de Guaporé acontece de 11 a 20 de setembro, na Praça Vespasiano Corrêa. Nesta edição, o tema é “Honrando o passado e inspirando o futuro”, com programação que reúne piquetes tradicionalistas, apresentações musicais, danças típicas, gastronomia campeira e atividades culturais. A abertura acontece na sexta-feira, 11, às 19 horas, com show do grupo Os Monarcas. Ao longo da programação, os CTGs do município serão responsáveis por apresentações de danças tradicionalistas, além das disputas individuais de declamação, canto, instrumental e chula. O encerramento das festividades será no dia 20 de setembro, com apresentação do Baitaca.

Parobé realizará, entre os dias 11 e 27 de setembro, a programação da Semana Farroupilha 2026. As atividades acontecem no Parque do Festejando Parobé, que iniciam na sexta-feira, 11, às 18h30 com uma cavalgada para a entrega da Chama Crioula. A programação também inclui rodeios, apresentações musicais, desfiles típicos e comidas típicas em piquetes.



Em Guaíba, o 6º Sarandeio Farroupilha acontece dos dias 12 a 20 de setembro, no CTG Gomes Jardim. A programação conta com shows diários, desfiles e poesia. Ainda, o Sítio Histórico do município também receberá CTGs e DTGs, além de bailes, oficinas e apresentações musicais.

Nova Prata | Hobbit Day

Evento é Inspirado na obra de J.R.R. Tolkien e terá concursos de cosplay, banquetes inspirados no universo, jogos de tabuleiro e tiro com arco Instagram Condado de Prata/Reprodução/Cidades

No sábado, 12 de setembro, a cidade de Nova Prata torna-se ponto de encontro para os fãs de literatura e cultura geek com a comemoração do Hobbit Day na Festa no Condado, do hotel Condado de Prata. Inspirado na obra de J.R.R. Tolkien, o evento reúne música folclórica, concursos de cosplay e trajes temáticos, banquetes inspirados no universo dos Hobbits, jogos de tabuleiro, tiro com arco e expositores com produtos artesanais. As atividades iniciam a partir das 14h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla ou no local do evento, com valores a partir de R$35,00 para a entrada individual.



Caxias do Sul | Hana Matsuri – Matsuri da Primavera No, a cidade de Nova Prata torna-se ponto de encontro para os fãs de literatura e cultura geek com a comemoração do Hobbit Day na Festa no Condado, do hotel Condado de Prata. Inspirado na obra de J.R.R. Tolkien,e trajes temáticos,inspirados no universo dos Hobbits, jogos de tabuleiro, tiro com arco e expositores com produtos artesanais. As atividades iniciam a partir das, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla ou no local do evento, compara a entrada individual.

Feira ocupará a Rua Dr. Montaury com apresentações do tambor japonês, danças folclóricas e oficinas de artes orientais FreePik/Reprodução/Cidades

Promovendo a integração e o resgate da cultura oriental, Caxias do Sul recebe no dia 12 de setembro o Hana Matsuri (Matsuri da Primavera), inserido nas atividades da Semana Municipal do Turismo. O evento transforma a região central da cidade em uma celebração japonesa na Rua Dr. Montaury, entre as ruas Os Dezoito do Forte e Sinimbu, ao lado da Praça Dante Alighieri. A programação conta com apresentações do tradicional tambor japonês (Taiko), danças folclóricas, oficinas de artes orientais (como Origami e Shod), além de uma praça de alimentação recheada de pratos típicos da gastronomia asiática.



Picada Café | 7ª Expoflorir Promovendo a integração e o resgate da cultura oriental, Caxias do Sul recebe noo Hana Matsuri (Matsuri da Primavera), inserido nas atividades da Semana Municipal do Turismo. O evento transforma a região central da cidade em uma celebração japonesa na Rua Dr. Montaury, entre as ruas Os Dezoito do Forte e Sinimbu, ao lado da Praça Dante Alighieri. A programação conta comorientais (como Origami e Shod), além de uma praça de alimentação recheada de pratos típicos da gastronomia asiática.