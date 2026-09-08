Alegrete tem mais de 28 quilômetros de redes de esgotos implantadas

Com uma média anual acima de R$ 8,5 milhões de investimentos desde a metade de 2023, a Corsan consolidou um salto importante na cobertura da rede de esgoto sanitário no município de Alegrete, na Fronteira Oeste gaúcha. O percentual da população atendida subiu de 22,66% em julho de 2023, quando a Aegea assumiu a gestão da Corsan, para 35,76%. Em três anos, a expansão corresponde a mais da metade do que a Corsan havia feito em seis décadas como estatal.
O avanço demandou a implantação de 28,6 km de rede e assegurou que mais 952 mil litros de efluentes por dia passassem a chegar tratados ao meio ambiente. Esse volume equivale a quase 140 piscinas olímpicas de esgoto que deixam de ser despejadas na natureza em um ano. O total de unidades atendidas supera 2,8 mil. A população beneficiada passou de 16 mil em 2023 para mais de 26 mil alegretenses atualmente.
O ciclo de investimentos da Corsan em Alegrete prossegue. Nas próximas semanas, as ações se concentram no Bairro Capão do Angico. “A Corsan reforça o compromisso com o município para avançar na cobertura da rede de esgoto, benefício que garante mais saúde, qualidade de vida, preservação ambiental e desenvolvimento econômico”, afirma o coordenador regional de Relações Institucionais da Corsan, Ary Sá de Figueiredo.
Para que o benefício representado pela expansão do sistema de esgoto seja completo, é importante que os usuários conectem seus imóveis à rede, quando ela é instalada. Somente assim o efluente será levado à estação de tratamento e devolvido ao ambiente em condições adequadas. “Temos uma estrutura de atendimento sempre pronta para assegurar que os clientes façam a conexão da forma adequada”, afirma Figueiredo. Os clientes podem buscar informações na Corsan pelo WhatsApp (0800 646 6444) ou de forma presencial na loja da rua Dr. Severino Ribeiro, 316, bairro Cidade Alta.
O investimento da Corsan na rede de esgoto de Alegrete está inserido no esforço empreendido em todos os 317 municípios gaúchos nos quais a companhia é responsável pelo saneamento. A meta é cumprir o que está estabelecido no marco legal do saneamento: alcançar pelo menos 90% da população com rede de esgoto até 2033.
Com uma média anual acima de R$ 8,5 milhões de investimentos desde a metade de 2023, a Corsan consolidou um salto importante na cobertura da rede de esgoto sanitário no município de Alegrete, na Fronteira Oeste gaúcha. O percentual da população atendida subiu de 22,66% em julho de 2023, quando a Aegea assumiu a gestão da Corsan, para 35,76%. Em três anos, a expansão corresponde a mais da metade do que a Corsan havia feito em seis décadas como estatal.
O avanço demandou a implantação de 28,6 km de rede e assegurou que mais 952 mil litros de efluentes por dia passassem a chegar tratados ao meio ambiente. Esse volume equivale a quase 140 piscinas olímpicas de esgoto que deixam de ser despejadas na natureza em um ano. O total de unidades atendidas supera 2,8 mil. A população beneficiada passou de 16 mil em 2023 para mais de 26 mil alegretenses atualmente.
O ciclo de investimentos da Corsan em Alegrete prossegue. Nas próximas semanas, as ações se concentram no Bairro Capão do Angico. “A Corsan reforça o compromisso com o município para avançar na cobertura da rede de esgoto, benefício que garante mais saúde, qualidade de vida, preservação ambiental e desenvolvimento econômico”, afirma o coordenador regional de Relações Institucionais da Corsan, Ary Sá de Figueiredo.
Para que o benefício representado pela expansão do sistema de esgoto seja completo, é importante que os usuários conectem seus imóveis à rede, quando ela é instalada. Somente assim o efluente será levado à estação de tratamento e devolvido ao ambiente em condições adequadas. “Temos uma estrutura de atendimento sempre pronta para assegurar que os clientes façam a conexão da forma adequada”, afirma Figueiredo. Os clientes podem buscar informações na Corsan pelo WhatsApp (0800 646 6444) ou de forma presencial na loja da rua Dr. Severino Ribeiro, 316, bairro Cidade Alta.
O investimento da Corsan na rede de esgoto de Alegrete está inserido no esforço empreendido em todos os 317 municípios gaúchos nos quais a companhia é responsável pelo saneamento. A meta é cumprir o que está estabelecido no marco legal do saneamento: alcançar pelo menos 90% da população com rede de esgoto até 2033.