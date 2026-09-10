Metade Sul do RS tem maior alta no Ideb, mas segue na última posição

A metade Sul do RS, incluindo as regiões Sul, Campanha e Fronteira-Oeste registrou, entre 2023 e 2025, o maior avanço de pontos do Ideb entre as cinco macrorregiões do Rio Grande do Sul nas três etapas avaliadas – Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio da rede pública. Apesar disso, a região seguiu com as notas mais baixas do Estado nas três etapas, segundo levantamento com base nos microdados do Ideb 2023 e 2025 (Inep/MEC), que consideram o conjunto das redes municipal, estadual e federal.

Nos Anos Iniciais, a média da macrorregião passou de 5,54 para 5,98 pontos, abaixo da média estadual, que foi de 6,30 para 6,59. Nos Anos Finais, a nota subiu de 4,41 para 5,07, também aquém da média gaúcha, de 5,05 para 5,51. Já no Ensino Médio, o avanço foi de 3,78 para 4,49, novamente inferior à média do Rio Grande do Sul, que passou de 4,28 para 4,89.

O avanço foi puxado principalmente por municípios do Corede Centro-Sul, incluído nesta macrorregião por critério editorial da reportagem, enquanto Coredes da Campanha e da Fronteira-Oeste apareceram com menos frequência entre os destaques regionais. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Álvaro Hypólito, parte da defasagem histórica da metade Sul do Estado está associada à estrutura agrária da região, marcada pela pecuária e pela lavoura extensivas, em contraste com a agricultura familiar predominante na metade norte gaúcha.

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No Ensino Médio, o levantamento indica que a maior parte do ganho de nota da macrorregião veio da aprovação dos alunos, e não da melhora do aprendizado medida pelo Saeb, padrão observado em todo o Estado, mas mais acentuado nessa região. Hypólito pondera que esse tipo de crescimento não representa, necessariamente, avanço na qualidade do ensino. "Esse índice expressa um dado quantitativo que o economista que criou o método acha que indica a qualidade", criticou.

A baixa densidade populacional da metade Sul também dificulta a retenção de professores e a continuidade pedagógica nas redes de ensino, na avaliação do professor — um fator que se soma às dificuldades estruturais enfrentadas pelas secretarias municipais para atender escolas distantes das sedes urbanas. "O atendimento às escolas fica mais dificultado onde os municípios são muito grandes. Nos municípios da metade Norte, que são menores em proporção, isso ajuda as secretarias municipais de educação a ter uma ação mais próxima das escolas", explicou Hypólito.

O pesquisador lembrou ainda que, na região, o ensino rural fica majoritariamente sob responsabilidade das prefeituras, o que amplia o desafio logístico das redes municipais em municípios de maior extensão territorial. Hypólito citou estudos anteriores que relacionam a diferença histórica entre as metades Norte e Sul do RS à distinta estrutura fundiária das duas regiões, com reflexos que ainda se refletem na organização e no financiamento das redes de ensino da região.