Saque Calamidade do FGTS é liberado a todos os trabalhadores de Pelotas

A Caixa Econômica Federal confirmou a liberação do saque calamidade a todos os trabalhadores de Pelotas com recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O acesso à parcela de R$ 6.220,00 pode ser solicitado até o dia 26 de novembro pelo aplicativo FGTS. Não é preciso comprovar danos, apenas identidade e comprovantes de residências. A medida contempla todas as regiões da zona urbana e rural.
“Conseguimos a liberação do saque calamidade para o município, é uma ótima notícia porque é mais uma ação que ajuda na recuperação rápida de toda a população afetada”, disse o prefeito Fernando Marroni. O chefe do Executivo monitorou a tramitação para a liberação do FGTS desde que o decreto de emergência foi homologado em Brasília, na semana passada. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.
Os dados para obter o benefício aos trabalhadores com saldo no Fundo em Pelotas foram encaminhados pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) na quarta-feira (2) à Superintendência Nacional da Caixa, em Brasília. O benefício ocorre no âmbito do decreto de emergência assinado pelo prefeito no dia seguinte ao ciclone extratropical do dia 6 de agosto.