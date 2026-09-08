Pesquisadores da UFPel e Unipampa lançam livro sobre frutas do Pampa

Pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) participam da publicação do livro “Sabores do Terroir do Pampa: Frutas Nativas, Identidade Territorial e Inovação Alimentar”. A obra reúne conhecimentos científicos e diferentes perspectivas sobre as frutas nativas do Pampa, seus usos e sua relação com a identidade e os saberes dos territórios.
O livro é organizado por Joana Darque Ribeiro Ozório e Chirle de Oliveira Raphaelli e resulta de uma iniciativa construída de forma colaborativa, envolvendo autores, pesquisadores, instituições e colaboradores. A publicação aborda a relação entre biodiversidade, alimentação, cultura, território e inovação, com ênfase na valorização das frutas nativas e no reconhecimento de seu potencial para aplicações alimentares e gastronômicas.
A proposta da obra está alinhada à necessidade de ampliar o conhecimento e a valorização dos recursos da sociobiodiversidade, considerando não apenas suas características e possibilidades de utilização, mas também sua importância para a identidade territorial e para a conservação da biodiversidade.
A atuação conjunta de pesquisadores de diferentes áreas contribui para uma abordagem interdisciplinar sobre os alimentos nativos e suas possibilidades de valorização.
De acordo com as organizadoras, a publicação representa o resultado de um trabalho coletivo, construído a partir das contribuições de diferentes pesquisadores e colaboradores. “Cada capítulo, cada conhecimento compartilhado e cada contribuição ajudaram a construir uma obra que busca valorizar nossos recursos naturais, nossa identidade territorial e o potencial de inovação alimentar do Pampa”, destacam.
Além de reunir produção científica, o livro contribui para aproximar a pesquisa acadêmica dos territórios e dos saberes relacionados à alimentação, fortalecendo discussões sobre sociobiodiversidade, sustentabilidade, gastronomia e inovação alimentar. A publicação pode ser acessada gratuitamente no site da Aurum Editora.