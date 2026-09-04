Olimpíada Marista deve levar 800 estudantes a Santa Cruz do Sul

A cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, recepciona, entre os dias 10 e 12 de setembro, a etapa regional da Olimpíada Marista Brasil. Única sede da competição no Rio Grande do Sul, o Colégio Marista São Luís receberá cerca de 800 estudantes-atletas, além de educadores e equipes envolvidas na programação. Ao todo, 19 unidades do Marista Brasil, com delegações de diferentes regiões do Estado, participarão da competição em disputas de vôlei, basquete, futsal e handebol, nos naipes feminino e masculino.
A programação começa na quinta-feira (10), com o credenciamento das equipes e o início dos primeiros jogos, às 8h30. À noite, às 20h, o Ginásio Municipal será palco da cerimônia oficial de abertura, que reunirá todas as delegações, além de autoridades, convidados, familiares e representantes da comunidade escolar. O momento contará com apresentações culturais, reflexão e espiritualidade, além do tradicional acendimento da pira olímpica, que marcará oficialmente o início da competição.
Outro momento de destaque da programação será o Desfile das Delegações, na sexta-feira (11), a partir das 21h, na Rua Marechal Floriano. A atividade reunirá os estudantes-atletas das 19 unidades participantes e levará à comunidade de Santa Cruz do Sul um dos momentos simbólicos da Olimpíada, celebrando a integração entre os colégios e a convivência entre jovens de diferentes cidades.
Durante os três dias, os jogos serão distribuídos por diferentes espaços esportivos do município, ampliando a circulação de atletas, educadores e familiares pela cidade. Além do Colégio Marista São Luís, as atividades acontecem na Apae, no Parque da Oktoberfest, na Unisc, na Ginástica Santa Cruz, no União Corinthians e na Quadra do Flamengo.
Ao final da etapa regional, serão definidos os estudantes e equipes que representarão o Estado na etapa nacional da Olimpíada Marista Brasil, marcada para ocorrer entre os dias 10 e 12 de outubro, em São Paulo. A competição integra o calendário esportivo do Marista Brasil e reúne unidades em torno de uma proposta que associa a prática esportiva à formação integral dos estudantes.
A cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, recepciona, entre os dias 10 e 12 de setembro, a etapa regional da Olimpíada Marista Brasil. Única sede da competição no Rio Grande do Sul, o Colégio Marista São Luís receberá cerca de 800 estudantes-atletas, além de educadores e equipes envolvidas na programação. Ao todo, 19 unidades do Marista Brasil, com delegações de diferentes regiões do Estado, participarão da competição em disputas de vôlei, basquete, futsal e handebol, nos naipes feminino e masculino.
A programação começa na quinta-feira (10), com o credenciamento das equipes e o início dos primeiros jogos, às 8h30. À noite, às 20h, o Ginásio Municipal será palco da cerimônia oficial de abertura, que reunirá todas as delegações, além de autoridades, convidados, familiares e representantes da comunidade escolar. O momento contará com apresentações culturais, reflexão e espiritualidade, além do tradicional acendimento da pira olímpica, que marcará oficialmente o início da competição.
Outro momento de destaque da programação será o Desfile das Delegações, na sexta-feira (11), a partir das 21h, na Rua Marechal Floriano. A atividade reunirá os estudantes-atletas das 19 unidades participantes e levará à comunidade de Santa Cruz do Sul um dos momentos simbólicos da Olimpíada, celebrando a integração entre os colégios e a convivência entre jovens de diferentes cidades.
Durante os três dias, os jogos serão distribuídos por diferentes espaços esportivos do município, ampliando a circulação de atletas, educadores e familiares pela cidade. Além do Colégio Marista São Luís, as atividades acontecem na Apae, no Parque da Oktoberfest, na Unisc, na Ginástica Santa Cruz, no União Corinthians e na Quadra do Flamengo.
Ao final da etapa regional, serão definidos os estudantes e equipes que representarão o Estado na etapa nacional da Olimpíada Marista Brasil, marcada para ocorrer entre os dias 10 e 12 de outubro, em São Paulo. A competição integra o calendário esportivo do Marista Brasil e reúne unidades em torno de uma proposta que associa a prática esportiva à formação integral dos estudantes.