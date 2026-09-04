Ponte entre Taquara e Parobé tem trânsito liberado nesta sexta-feira

O trânsito de veículos na ponte sobre o Rio Paranhana, localizada no limite entre Taquara e Parobé, será liberado nesta sexta-feira (4), após a conclusão de uma obra realizada pela prefeitura de Taquara. A intervenção foi necessária para reparar e reforçar um trecho da estrutura que havia sido danificado pelas enchentes.
A ponte já havia apresentado problemas em fevereiro deste ano e precisou ser novamente bloqueada depois que a enchente registrada na segunda quinzena de agosto provocou novos danos no local. Parte do material utilizado anteriormente na contenção da cabeceira foi levada pela força da correnteza, comprometendo a estabilidade do trecho.
Para garantir condições de segurança para a travessia, a prefeitura de Taquara executou o reforço da área afetada. Conforme a secretaria municipal de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito, responsável pelo projeto e pela vistoria da obra, foi construída uma cortina de concreto junto à cabeceira da ponte.
A estrutura funciona como uma espécie de parede de contenção, com a finalidade de segurar e estabilizar o solo e o aterro da cabeceira, principalmente no ponto onde havia ocorrido a queda e o deslocamento de pedras. “Além disso, foi realizado o preenchimento e reforço da área que estava comprometida, dando novamente sustentação à cabeceira e permitindo, neste momento, a liberação do trânsito”, explica Daniele Paveck, engenheira da prefeitura de Taquara;.
De acordo com a profissional, a intervenção realizada pela Prefeitura é uma medida paliativa, adotada para garantir segurança e estabilidade à travessia enquanto não é possível executar uma solução definitiva para a ponte. Com a conclusão dos serviços e a vistoria da equipe técnica, a previsão é de que o trânsito de veículos seja liberado no início da tarde desta sexta-feira (4), restabelecendo a circulação pela ponte da estrada velha entre Taquara e Parobé.