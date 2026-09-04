Furto de cabos da rede elétrica deixa parte de Arroio do Sal sem luz

A CEEE Equatorial registrou, na madrugada desta quinta-feira (3), um furto de cabos da rede elétrica em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi identificada por volta das 2h15 e atingiu mais de nove vãos da rede de média tensão, o equivalente a cerca de dois quilômetros de cabos subtraídos pelos criminosos.
Assim que o caso foi identificado, equipes da distribuidora foram deslocadas para o local para avaliação dos danos e início dos trabalhos de recomposição da rede. A Brigada Militar também foi acionada para atender a ocorrência. Durante as diligências realizadas na região, nenhum suspeito foi localizado.
Além da rede de média tensão, foram retirados aproximadamente 400 metros de cabos da rede de baixa tensão. O furto de vãos ocorre quando criminosos removem os condutores instalados entre dois postes consecutivos, comprometendo a continuidade do fornecimento de energia e causando impactos diretos à população.
Somente em Arroio do Sal, a CEEE Equatorial já registrou mais de 80 ocorrências de furto de cabos e equipamentos da rede elétrica entre 1º de janeiro e o dia 3 de setembro deste ano. A prática criminosa tem gerado prejuízos recorrentes e colocado em risco a segurança da população, além de provocar interrupções no fornecimento de energia.
A retirada de cabos da rede elétrica pode causar desligamentos para bairros inteiros, além de deixar fios energizados expostos em vias públicas, aumentando significativamente o risco de acidentes graves. Em determinadas situações, a perda de condutores também pode provocar oscilações e sobretensões capazes de danificar equipamentos elétricos e eletrodomésticos.
Mais de 73 mil clientes da área de concessão da CEEE Equatorial tiveram o fornecimento de energia afetado por ocorrências relacionadas ao furto de equipamentos da rede elétrica nos seis primeiros meses deste ano. Além dos transtornos para a população, os furtos atingem uma infraestrutura considerada essencial para o funcionamento das cidades. Por esse motivo, a legislação brasileira passou a prever punições mais severas para esse tipo de crime. As penas podem incluir reclusão e multa tanto para os autores do furto quanto para receptadores responsáveis pela compra e comercialização ilegal dos materiais.