Fundação da UCS assume a gestão de duas UPAs de Caxias do Sul

O prefeito Adiló Didomenico, acompanhado pelo secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, anunciou que a Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) assume a gestão das UPAs Central e Zona Norte no dia 8 de setembro. zler mandou um comunicado por estar fora da cidade. O orçamento proposto pela FUCS foi R$ 67 mil a menos do que estava se pagando à Associação Mão Amiga, que estava à frente das Unidades nos últimos 90 dias. Isto é, o contrato firmado com a FUCS é na ordem de R$ 6,8 milhões por mês, por cinco anos.

O chefe do Executivo reforçou que a universidade foi procurada há meses, devido aos problemas enfrentados com a terceirizada Ideas, mas mais ainda pelo atendimento prestado pela FUCS na UPA Zona Norte de 2020 a 2025. O secretário Rafael Bueno destacou a importância desta nova gestão. "Vamos dar um atendimento que a população merece, assim como os nossos servidores. Estamos testando com profissionais com uma trajetória de extremo êxito e muitos qualificados. Teremos uma assistência digna e humanizada e enfrentaremos junto com a Fundação nos desafios que surgirem", disse.

O reitor da UCS, Dr. Asdrubal Falavigna, contou ser um sonho a universidade voltar para as UPAs. "Não é trabalho, é uma alegria estar junto com todos os funcionários. O propósito que nos move, como sendo uma universidade comunitária, cuidar do bem mais importante das pessoas que é a vida, levando os professores e alunos e nada mais que um cenário como este capacitar os alunos no sistema único de saúde. Falo de alunos de diferentes áreas. A cultura se transforma onde se leva ensino. Estamos agora retornando para a gestão das UPAs e estamos todos olhando para o mesmo resultado, que é atendimento da melhor qualidade aos cidadãos", destacou.

A partir de agora, a nova gestora passa a fazer o levantamento das necessidades, bem como das equipes necessárias para seguir com os atendimentos. "Faremos uma transição cuidando das pessoas, tanto dos pacientes, quanto dos funcionários que lá estão, sem parar em nenhum momento os atendimentos", reforçou a diretora do Hospital Geral, Daniele Meneguzzi.