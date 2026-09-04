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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 00:30

Governo gaúcho lança edital para sistema antigranizo na Serra

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Jornal Cidades
A prefeitura de Caxias do Sul é uma das principais articuladoras para a instalação de um sistema antigranizo na Serra e região dos Campos de Cima da Serra. A iniciativa foi tema de vários encontros reunindo prefeitos, representantes de entidades, deputados estaduais, do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), com o objetivo de definir os próximos passos para a implantação do sistema, captação de recursos e visitas técnicas a cidades catarinenses que já o utilizam para proteger a produção agrícola.
A etapa mais esperada por Caxias do Sul e outros 13 municípios da Serra Gaúcha, que já aderiram ao projeto, ocorreu nesta quinta-feira (3), na Expointer. Na ocasião, foi lançado o edital de Chamamento de Apoio à Manutenção e Operação de Sistemas Antigranizo.
Os investimentos devem ser em torno de R$ 15 milhões. A notícia do lançamento do edital chega num momento de alerta climático. Com El Niño confirmado a primavera que se aproxima traz previsão de chuvas acima da média e maior risco de granizo exatamente no período mais crítico do ciclo produtivo da videira.
A prefeitura de Caxias do Sul é uma das principais articuladoras para a instalação de um sistema antigranizo na Serra e região dos Campos de Cima da Serra. A iniciativa foi tema de vários encontros reunindo prefeitos, representantes de entidades, deputados estaduais, do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), com o objetivo de definir os próximos passos para a implantação do sistema, captação de recursos e visitas técnicas a cidades catarinenses que já o utilizam para proteger a produção agrícola.
A etapa mais esperada por Caxias do Sul e outros 13 municípios da Serra Gaúcha, que já aderiram ao projeto, ocorreu nesta quinta-feira (3), na Expointer. Na ocasião, foi lançado o edital de Chamamento de Apoio à Manutenção e Operação de Sistemas Antigranizo.
Os investimentos devem ser em torno de R$ 15 milhões. A notícia do lançamento do edital chega num momento de alerta climático. Com El Niño confirmado a primavera que se aproxima traz previsão de chuvas acima da média e maior risco de granizo exatamente no período mais crítico do ciclo produtivo da videira.

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