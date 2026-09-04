Governo gaúcho lança edital para sistema antigranizo na Serra

A etapa mais esperada por Caxias do Sul e outros 13 municípios da Serra Gaúcha, que já aderiram ao projeto, ocorreu nesta quinta-feira (3), na Expointer. Na ocasião, foi lançado o edital de Chamamento de Apoio à Manutenção e Operação de Sistemas Antigranizo.
Os investimentos devem ser em torno de R$ 15 milhões. A notícia do lançamento do edital chega num momento de alerta climático. Com El Niño confirmado a primavera que se aproxima traz previsão de chuvas acima da média e maior risco de granizo exatamente no período mais crítico do ciclo produtivo da videira.