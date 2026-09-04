Comissão que cuida da preservação do túmulo de Bento Gonçalves em Rio Grande define ações de preservação

Entre os encaminhamentos, ficou acertada a realização de uma visita técnica no dia 29 de setembro, quando a professora Andréa Bachettini, do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), estará no local acompanhada da equipe do laboratório da instituição e dos integrantes da comissão. A proposta é avaliar as necessidades do monumento e elaborar um projeto de restauro.
A parceria representa um novo avanço nas tratativas iniciadas junto ao Ministério Público Estadual. A proposta, de acordo com a secretária da Cultura, é que o laboratório da UFPel desenvolva o projeto e execute o restauro do bem. A universidade fará o levantamento técnico e apresentará um orçamento para que seja dado andamento ao processo.