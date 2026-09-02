Festival de Balonismo de Santa Maria inicia nesta quinta-feira

O céu de Santa Maria está prestes a ganhar um colorido especial. Começa nesta quinta-feira (3) e vai até o domingo (6) o Festival de Balonismo de Santa Maria. Neste ano, o evento ganha uma nova casa: a área verde do loteamento Km 2, no bairro Divina Providência. Com entrada gratuita, a programação promete unir esporte, lazer, música e solidariedade em quatro dias de festa para toda a família.

O caráter solidário é um dos pilares desta edição. A organização pede que o público leve um quilo de alimento não perecível, um agasalho ou ração para pets. Todos os donativos arrecadados na entrada do parque serão destinados a entidades beneficentes do município. Dentro do complexo, os visitantes encontrarão uma estrutura completa com praça de alimentação, feira de economia criativa e parque de diversões. Além disso, haverá distribuição de erva-mate e água quente para o chimarrão.

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No ar, o espetáculo fica por conta dos pilotos que disputarão os voos competitivos. Entre as atrações mais aguardadas estão os balões em formatos especiais, que incluem o "Bill Bombeiro", o "Balão do RS" e o balão temático da padroeira oficial do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. No chão, a magia se completa com o Night Glow — espetáculo noturno com os balões iluminados — e as tradicionais carreatas cruzando as ruas da cidade. As provas e voos seguem as normas da aviação civil e da Federação Gaúcha de Balonismo, exigindo licença válida de piloto (PBL) e equipamentos obrigatórios de segurança nas aeronaves.

“Além de encantar o público, o balonismo movimenta a nossa economia, atrai turistas e projeta Santa Maria de forma muito positiva. E para que um evento desse porte aconteça gratuitamente, a união de esforços é fundamental. Contamos com um grande apoio da iniciativa privada para viabilizar essas atrações especiais e entregar um espetáculo inesquecível”, destaca o secretário de Turismo, Ewerton Falk.

O evento reunirá cerca de 15 balões e premiará os melhores competidores com troféus de 1º, 2º e 3º lugares. Entre os destaques desta edição está a presença confirmada do piloto torrense João Vitor Justo. Ele utilizará o festival em Santa Maria como preparação final para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Balonismo 2026, que ocorrerá em Krosno, na Polônia, entre 18 e 25 de setembro.

Para acolher o público, a prefeitura executou uma força-tarefa de preparação no local. Foram realizados serviços de corte de grama, rastelamento, limpeza geral, eliminação de focos de lixo e a recuperação das vias de acesso no entorno do parque. Para garantir a estrutura do evento, as equipes também atuam na instalação do sistema de fornecimento de energia elétrica e na disponibilização de contêineres estratégicos para o recolhimento e descarte correto dos resíduos ao longo de todos os dias do festival.