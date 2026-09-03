Canoas terá hackathon para criação de soluções inovadoras

Transformar uma ideia em uma solução capaz de melhorar a vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento de Canoas. Essa é a proposta do Hackathon Cidades Sábias, que será realizado no dia 23 de setembro, das 9h às 18h, no Sesc Canoas. A iniciativa reunirá estudantes, empreendedores, profissionais e startups em uma imersão de oito horas voltada à criação de soluções inovadoras para desafios urbanos do município.
Durante o evento, os participantes terão acesso a dinâmicas práticas, mentorias especializadas e um ambiente de inovação, além da oportunidade de apresentar suas propostas a uma banca avaliadora. A ideia é transformar problemas identificados na cidade em projetos com potencial de gerar impacto real para a população.
Os participantes poderão desenvolver soluções em três eixos de inovação: Sustentabilidade e Meio Ambiente Urbano; Infraestrutura Inteligente e Mobilidade; e Transformação Digital e Serviços ao Cidadão. Podem participar estudantes, empreendedores, profissionais e startups interessados em contribuir para a construção de uma Canoas mais inteligente, sustentável e humana.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail (inovacaosmdei@canoas.rs.gov.br), entre os dias 4 e 15 de setembro. As vagas são limitadas e a seleção ocorrerá por ordem de inscrição, desde que toda a documentação obrigatória seja apresentada.
Para participar, é necessário enviar o documento oficial de identidade com foto do responsável pela equipe e de todos os integrantes, além do Cartão CNPJ com situação cadastral atualizada, no caso de pessoas jurídicas ou startups formalizadas, e um resumo executivo da proposta ou indicação da área temática de interesse. Inscrições incompletas ou encaminhadas fora do período estabelecido serão desconsideradas.
O Hackathon Cidades Sábias é promovido prefeitura de Canoas, em parceria com Sebrae, Sesc e Innova Canoas. A iniciativa busca aproximar conhecimento, criatividade e inovação das necessidades reais da cidade, estimulando a participação da sociedade na construção de soluções para o futuro da cidade.
Transformar uma ideia em uma solução capaz de melhorar a vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento de Canoas. Essa é a proposta do Hackathon Cidades Sábias, que será realizado no dia 23 de setembro, das 9h às 18h, no Sesc Canoas. A iniciativa reunirá estudantes, empreendedores, profissionais e startups em uma imersão de oito horas voltada à criação de soluções inovadoras para desafios urbanos do município.
Durante o evento, os participantes terão acesso a dinâmicas práticas, mentorias especializadas e um ambiente de inovação, além da oportunidade de apresentar suas propostas a uma banca avaliadora. A ideia é transformar problemas identificados na cidade em projetos com potencial de gerar impacto real para a população.
Os participantes poderão desenvolver soluções em três eixos de inovação: Sustentabilidade e Meio Ambiente Urbano; Infraestrutura Inteligente e Mobilidade; e Transformação Digital e Serviços ao Cidadão. Podem participar estudantes, empreendedores, profissionais e startups interessados em contribuir para a construção de uma Canoas mais inteligente, sustentável e humana.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail (inovacaosmdei@canoas.rs.gov.br), entre os dias 4 e 15 de setembro. As vagas são limitadas e a seleção ocorrerá por ordem de inscrição, desde que toda a documentação obrigatória seja apresentada.
Para participar, é necessário enviar o documento oficial de identidade com foto do responsável pela equipe e de todos os integrantes, além do Cartão CNPJ com situação cadastral atualizada, no caso de pessoas jurídicas ou startups formalizadas, e um resumo executivo da proposta ou indicação da área temática de interesse. Inscrições incompletas ou encaminhadas fora do período estabelecido serão desconsideradas.
O Hackathon Cidades Sábias é promovido prefeitura de Canoas, em parceria com Sebrae, Sesc e Innova Canoas. A iniciativa busca aproximar conhecimento, criatividade e inovação das necessidades reais da cidade, estimulando a participação da sociedade na construção de soluções para o futuro da cidade.