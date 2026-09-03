Osório passa a fornecer remédio gratuito para tratamento de gatos

A partir desta quarta-feira (2) já está disponível para a população de baixa renda do município de Osório, a medicação itraconazol para o controle da esporotricose, doença fúngica que afeta os gatos e pode ser transmitida para as pessoas. Para ter acesso ao medicamento, o tutor deve entrar em contato com o Departamento de Proteção Animal (Depa), ligado à secretaria municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial.
A iniciativa inédita atende a uma demanda antiga da comunidade. “Vamos atuar de forma direta fornecendo a medicação para tratar os gatos infectados. Estamos recebendo a medicação que será fornecida para os tutores de baixa renda que necessitarem e que terá um impacto positivo no controle dessa zoonose e, consequentemente, na saúde pública”, afirma o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior.
O médico-veterinário do Depa, Guilherme Dobler, ressalta que a população deve entrar em contato com o departamento para solicitar a medicação para os gatos. “Estamos disponibilizando esse antifúngico que é eficaz para o tratamento da esporotricose em felinos, gatos. Essa é a primeira vez que o nosso município fornece essa medicação que evita a eutanásia do animal, garantindo um tratamento e o controle da doença em nossa cidade”, disse Dobler.
Além desta iniciativa, há pouco mais de um mês, o Depa lançou o Censo Animal para fazer um levantamento sobre os animais domésticos do município. “É muito importante os tutores responderem ao questionário porque é a partir desses dados que nós vamos formalizar políticas públicas que atendam a comunidade de Osório neste setor”, projeta o médico-veterinário.
A partir desta quarta-feira (2) já está disponível para a população de baixa renda do município de Osório, a medicação itraconazol para o controle da esporotricose, doença fúngica que afeta os gatos e pode ser transmitida para as pessoas. Para ter acesso ao medicamento, o tutor deve entrar em contato com o Departamento de Proteção Animal (Depa), ligado à secretaria municipal de Meio Ambiente e Gestão Territorial.
A iniciativa inédita atende a uma demanda antiga da comunidade. “Vamos atuar de forma direta fornecendo a medicação para tratar os gatos infectados. Estamos recebendo a medicação que será fornecida para os tutores de baixa renda que necessitarem e que terá um impacto positivo no controle dessa zoonose e, consequentemente, na saúde pública”, afirma o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior.
O médico-veterinário do Depa, Guilherme Dobler, ressalta que a população deve entrar em contato com o departamento para solicitar a medicação para os gatos. “Estamos disponibilizando esse antifúngico que é eficaz para o tratamento da esporotricose em felinos, gatos. Essa é a primeira vez que o nosso município fornece essa medicação que evita a eutanásia do animal, garantindo um tratamento e o controle da doença em nossa cidade”, disse Dobler.
Além desta iniciativa, há pouco mais de um mês, o Depa lançou o Censo Animal para fazer um levantamento sobre os animais domésticos do município. “É muito importante os tutores responderem ao questionário porque é a partir desses dados que nós vamos formalizar políticas públicas que atendam a comunidade de Osório neste setor”, projeta o médico-veterinário.