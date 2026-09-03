Arroio do Meio instala 13 réguas para medição da cota de inundação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) concluiu, na semana passada, a instalação de 13 réguas físicas para medição das cotas de inundação no bairro Bela Vista, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A ação foi viabilizada com recursos do projeto Previne Taquari-Antas.
Os equipamentos foram instalados ao longo da VRS-811.
Para o coordenador da Defesa Civil de Arroio do Meio, Fábio Kuhn, a instalação representa mais um importante mecanismo para fortalecer o trabalho de prevenção e preparação do município. “Depois de tudo o que vivemos nos últimos anos, sabemos o quanto é importante termos informações e mecanismos de monitoramento em diferentes pontos do município. Cada ferramenta que nos ajuda a acompanhar o comportamento das águas representa mais conhecimento para a tomada de decisões e para orientar a população nos momentos de risco”, afirmou.
A instalação das réguas integra um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas para qualificar o monitoramento e fortalecer a preparação do município diante de eventos climáticos extremos. A rede soma-se às 10 réguas físicas já instaladas nos bairros Navegantes e Centro, aos três pluviômetros automáticos, localizados nas subprefeituras de Forqueta e Palmas e na Secretaria de Obras, e às duas estações de monitoramento hidrometeorológico do Estado, instaladas no rio Taquari, junto à captação de água da Corsan, e no rio Forqueta, na ponte da ERS-130.
Também fazem parte da estrutura de resposta, rádios transmissores, dois megafones profissionais e três equipamentos Starlink com geradores, instalados nas subprefeituras, ampliando as condições de comunicação em situações de emergência.
Na sequência serão instaladas novas réguas físicas, pluviômetros e placas de sinalização recebidos da Organização Internacional para as Migrações (OIM). O município também possui quatro novas estações meteorológicas em fase de instalação, ampliando a rede de acompanhamento das condições climáticas.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) concluiu, na semana passada, a instalação de 13 réguas físicas para medição das cotas de inundação no bairro Bela Vista, em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A ação foi viabilizada com recursos do projeto Previne Taquari-Antas.
Os equipamentos foram instalados ao longo da VRS-811.
Para o coordenador da Defesa Civil de Arroio do Meio, Fábio Kuhn, a instalação representa mais um importante mecanismo para fortalecer o trabalho de prevenção e preparação do município. “Depois de tudo o que vivemos nos últimos anos, sabemos o quanto é importante termos informações e mecanismos de monitoramento em diferentes pontos do município. Cada ferramenta que nos ajuda a acompanhar o comportamento das águas representa mais conhecimento para a tomada de decisões e para orientar a população nos momentos de risco”, afirmou.
A instalação das réguas integra um conjunto de ações que vem sendo desenvolvidas para qualificar o monitoramento e fortalecer a preparação do município diante de eventos climáticos extremos. A rede soma-se às 10 réguas físicas já instaladas nos bairros Navegantes e Centro, aos três pluviômetros automáticos, localizados nas subprefeituras de Forqueta e Palmas e na Secretaria de Obras, e às duas estações de monitoramento hidrometeorológico do Estado, instaladas no rio Taquari, junto à captação de água da Corsan, e no rio Forqueta, na ponte da ERS-130.
Também fazem parte da estrutura de resposta, rádios transmissores, dois megafones profissionais e três equipamentos Starlink com geradores, instalados nas subprefeituras, ampliando as condições de comunicação em situações de emergência.
Na sequência serão instaladas novas réguas físicas, pluviômetros e placas de sinalização recebidos da Organização Internacional para as Migrações (OIM). O município também possui quatro novas estações meteorológicas em fase de instalação, ampliando a rede de acompanhamento das condições climáticas.