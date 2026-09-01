Empresa de Bento Gonçalves prepara projeto para expansão

A Icehot, empresa de Bento Gonçalves (RS) referência no mercado brasileiro de soluções de hidratação para espaços públicos, inicia um novo ciclo de expansão após encerrar o primeiro semestre de 2026 com crescimento de 48,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Impulsionada pelos resultados, a companhia acaba de inaugurar sua nova sede industrial e administrativa, estrutura projetada para ampliar a capacidade operacional, sustentar o avanço da empresa no mercado brasileiro e preparar os primeiros passos de sua internacionalização, com foco na América Latina.
A nova unidade reúne fábrica, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, setores administrativos e atendimento, substituindo uma estrutura de aproximadamente 400 metros quadrados por um complexo de quase 2 mil metros quadrados. A mudança permitiu à empresa verticalizar praticamente todo o processo produtivo, ampliar em 167% sua capacidade de fabricação, de 30 para 80 equipamentos mensais, e criar uma base preparada para alcançar, futuramente, mais de 200 equipamentos por mês sem necessidade de nova expansão física.
Fundada em 2018 pelos empreendedores Alex Sander da Rosa e Samuel Panta, a Icehot nasceu com a proposta de criar o conceito de estações de hidratação urbana no Brasil e democratizar o acesso gratuito à água potável de qualidade em espaços públicos. O projeto, que começou em Bento Gonçalves, transformou-se em uma operação de alcance nacional. Hoje, a empresa contabiliza mais de 1.300 estações instaladas, distribuídas por mais de 600 municípios brasileiros, com presença em 22 estados. Os próximos passos da empresa incluem ampliar sua presença para os 26 estados brasileiros e iniciar a internacionalização da marca, levando a tecnologia desenvolvida em Bento Gonçalves para mercados latino-americanos.
Com a produção internalizada, a empresa controla as etapas de corte, dobra, solda, refrigeração, montagem, engenharia, pesquisa e desenvolvimento e produção dos painéis de LED utilizados nas estações. O processo também incorporou novos espaços dedicados à personalização dos equipamentos, estoque de componentes, manutenção, embalagem e desenvolvimento de novos produtos.