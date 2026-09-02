Venâncio Aires tem 310 imóveis em área de arraste em Vila Mariante

Até o momento, foram identificadas 310 propriedades dentro da área de arraste. Deste total, 135 proprietários já foram localizados. Podem ser considerados para participação no PIR os proprietários de imóveis localizados nas áreas de arraste identificadas pelo Governo do Estado e que não tenham sido contemplados por outros programas habitacionais. A realização do cadastro, entretanto, não garante automaticamente o recebimento de indenização. Cada caso será analisado de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa e a documentação apresentada.
Para realizar o cadastro no PIR, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, de segunda a quinta-feira, entre as 13h às 16h, com equipe disponível especificamente para atender, orientar e realizar o cadastramento dos proprietários. A estimativa inicial é de R$ 18,6 milhões em compensações financeiras para Venâncio Aires. Os valores, no entanto, serão definidos conforme as características de cada propriedade e os critérios estabelecidos pelo programa.