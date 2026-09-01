São José do Norte teve 52% a mais de chuva que o esperado em agosto

São José do Norte enfrentou, ao longo de agosto, um dos períodos de maior volume de chuva dos últimos anos. O município acumulou 436 milímetros de precipitação durante o mês, enquanto a média histórica registrada para agosto é de 287 milímetros. O volume ficou cerca de 52% acima da média histórica, provocando impactos em diferentes localidades e mobilizando equipes da Prefeitura em diversas frentes de trabalho.
Os principais episódios de chuva ocorreram entre os dias 16 e 18 e novamente entre 27 e 28 de agosto. No primeiro período, foram registrados aproximadamente 230 milímetros em apenas 48 horas, volume que provocou uma série de ocorrências e levou o município a decretar situação de emergência.
A segunda sequência de chuvas, registrada no final do mês, voltou a elevar os níveis de água e agravou as condições de áreas que ainda apresentavam problemas decorrentes do primeiro evento. Os efeitos foram variados e atingiram tanto áreas urbanas quanto localidades do interior.
Entre os prejuízos registrados estão danos em estradas do interior, ruas de bairros, residências destelhadas ou destruídas, suspensão de aulas em escolas, atrasos no recolhimento de resíduos, elevação do nível da Lagoa dos Patos com invasão de água em ruas da cidade e interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrica em localidades.
A atividade agrícola também sofreu impactos significativos. O excesso de chuva provocou perdas e destruição de plantações inteiras de cebola, atingindo diretamente produtores do município e gerando prejuízos ao setor.
Durante os períodos de maior instabilidade, a Defesa Civil Municipal recebeu e atendeu diversos chamados, realizando o encaminhamento das ocorrências e articulando a atuação das equipes municipais conforme a necessidade de cada local.
A mobilização envolveu diferentes secretarias, que passaram a atuar na recuperação dos danos e na normalização das condições de infraestrutura e dos serviços públicos. As equipes trabalham em diversas frentes, incluindo recuperação e manutenção de estradas e vias, limpeza e desobstrução, atendimento a áreas atingidas e demais intervenções necessárias diante dos prejuízos provocados pelas chuvas.