Vacaria reúne profissionais do turismo para ampliar divulgação

A cidade de Vacaria recebeu representantes de agências de viagens de diferentes regiões do Brasil em uma ação voltada à divulgação e ao fortalecimento do turismo no município. Durante a programação, os visitantes participaram de uma série de atividades, experiências e visitas a atrativos locais, conhecendo de perto parte do potencial turístico de Vacaria e dos Campos de Cima da Serra.
A iniciativa representa uma oportunidade estratégica para aproximar o município de profissionais que atuam diretamente na comercialização de destinos turísticos, ampliando a possibilidade de Vacaria integrar novos roteiros e ser apresentada a visitantes de diferentes regiões do país. O encontro também marcou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos por empreendedores e profissionais que ajudaram a construir o turismo local.
Durante sua manifestação, o prefeito André Luiz Rokoski destacou que a administração municipal vem tratando o turismo como uma das áreas estratégicas para o desenvolvimento de Vacaria, buscando ampliar a divulgação do município, fortalecer os empreendedores locais e criar novas oportunidades para a economia.
A presença de profissionais do mercado turístico nacional contribui justamente para esse objetivo: colocar Vacaria no radar de quem vende destinos, experiências e viagens, aproximando o município de novos públicos e fortalecendo sua posição como destino nos Campos de Cima da Serra.