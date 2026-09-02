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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 00:30

Salvador do Sul anuncia pacote de R$ 11 milhões em investimentos

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Jornal Cidades
A prefeitura de Salvador do Sul anunciou uma série de investimentos em obras e aquisições. Juntas, elas somam cerca de R$ 11 milhões e fazem parte do pacote "Isso é pra nossa gente", que contempla melhorias na malha viária e a compra de duas áreas de terra.

Entre as obras previstas nas estradas do município estão dois quilômetros de pavimentação asfáltica em Campestre Baixo e mais dois quilômetros de pavimentação e recapeamento asfáltico na Linha São João.
A prefeitura de Salvador do Sul anunciou uma série de investimentos em obras e aquisições. Juntas, elas somam cerca de R$ 11 milhões e fazem parte do pacote "Isso é pra nossa gente", que contempla melhorias na malha viária e a compra de duas áreas de terra.

Entre as obras previstas nas estradas do município estão dois quilômetros de pavimentação asfáltica em Campestre Baixo e mais dois quilômetros de pavimentação e recapeamento asfáltico na Linha São João.
O pacote também inclui a compra de duas áreas de terra. Uma delas, com 31 hectares, está localizada na Linha São Francisco e vai abrigar o novo distrito industrial do município. A outra, de 2 mil metros quadrados, fica na Linha do Meio e vai ser destinada à ampliação do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Selma Wallauer.

"A importância da pavimentação asfáltica todo mundo conhece: é mais estrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para os munícipes. Já as áreas de terra não têm o mesmo apelo visual do asfalto novo, mas são tão importantes quanto. Uma vai ampliar o prédio da Escola Selma Wallauer, na Linha do Meio. A outra vai receber o novo distrito industrial, na Linha São Francisco, o que vai gerar muitas oportunidades de emprego em Salvador do Sul”, afirma o prefeito Laerce Morales.

As obras e aquisições têm previsão de ocorrer nos próximos meses. A prefeitura anunciou que o cronograma dessas obras será informado a partir das redes sociais oficiais do município.

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