Salvador do Sul anuncia pacote de R$ 11 milhões em investimentos

Entre as obras previstas nas estradas do município estão dois quilômetros de pavimentação asfáltica em Campestre Baixo e mais dois quilômetros de pavimentação e recapeamento asfáltico na Linha São João.
"A importância da pavimentação asfáltica todo mundo conhece: é mais estrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para os munícipes. Já as áreas de terra não têm o mesmo apelo visual do asfalto novo, mas são tão importantes quanto. Uma vai ampliar o prédio da Escola Selma Wallauer, na Linha do Meio. A outra vai receber o novo distrito industrial, na Linha São Francisco, o que vai gerar muitas oportunidades de emprego em Salvador do Sul”, afirma o prefeito Laerce Morales.
As obras e aquisições têm previsão de ocorrer nos próximos meses. A prefeitura anunciou que o cronograma dessas obras será informado a partir das redes sociais oficiais do município.