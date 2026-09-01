Suspensão de novos empreendimentos em Gramado se estende até 2027

No início de julho, a prefeitura de Gramado anunciou a prorrogação da suspensão de licenças para novas instalações nos setores de gastronomia e hotelaria. O município decidiu estender, até 8 de janeiro de 2027, o prazo para o retorno da tramitação de pedidos relacionados à implantação de empreendimentos de maior porte nesses segmentos. A medida foi formalizada por meio de decretos municipais.
A extensão atende a uma solicitação da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas, com o objetivo de garantir a conclusão e a continuidade dos estudos técnicos detalhados que estão sendo conduzidos, em conjunto com a Secretaria de Turismo. Conforme o prefeito, Nestor Tissot, essa suspensão das novas licenças não tem relação alguma com o projeto da Nova Centralidade, no bairro Mato Queimado, na Região Norte da cidade. “Nós temos, hoje, 26 mil leitos na rede hoteleira. Fora aqueles que não estão registrados, que são os aluguéis de temporada - ainda não existe uma legislação para se normatizar isso. E temos ainda projetos aprovados, antes do cancelamento, de mais 6 mil leitos. Projetos que estão nas gavetas dos empresários, alguns em construção. Então, daria um total de 32 mil leitos que nós temos na cidade", afirma.
O prefeito explica que essa decisão foi tomada para preservar os empreendimentos que já estão em funcionamento. “Para que eles tenham condições para superar a crise ainda das enchentes e que se recuperem economicamente”. Posteriormente, segundo o gestor, no final do ano, próximo de se encerrar o prazo, será feita uma nova avaliação da situação atual. “Essa decisão tomada pelo poder público foi amplamente negociada com os empresários do setor hoteleiro, com a construção civil, os sindicatos da categoria, entidades. Eu não tenho uma opinião formada agora, ainda hoje, se a gente vai abrir a construção ou vai prorrogar por mais um período”, relata Tissot.