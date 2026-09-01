Prefeitura de Alvorada abre concurso público para 50 áreas de atuação

A prefeitura de Alvorada abriu as inscrições para um novo concurso público que contempla mais de 50 áreas de atuação, com cargos de níveis médio e superior, além do magistério. O período de inscrições segue até 26 de setembro.
O certame contempla profissionais da saúde, educação, segurança, administração, meio ambiente e infraestrutura, entre outras áreas. Entre os cargos estão atendente de educação infantil, auxiliar administrativo, guarda civil municipal, técnico em enfermagem, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, médico, odontólogo, engenheiro civil, procurador e professor de diferentes áreas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Legalle, responsável pela organização do concurso. Todos os candidatos serão submetidos à Prova Teórico-Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, prevista para 1º de novembro.
A prefeitura de Alvorada abriu as inscrições para um novo concurso público que contempla mais de 50 áreas de atuação, com cargos de níveis médio e superior, além do magistério. O período de inscrições segue até 26 de setembro.
O certame contempla profissionais da saúde, educação, segurança, administração, meio ambiente e infraestrutura, entre outras áreas. Entre os cargos estão atendente de educação infantil, auxiliar administrativo, guarda civil municipal, técnico em enfermagem, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, médico, odontólogo, engenheiro civil, procurador e professor de diferentes áreas.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Legalle, responsável pela organização do concurso. Todos os candidatos serão submetidos à Prova Teórico-Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, prevista para 1º de novembro.