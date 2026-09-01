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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 00:30

Santa Maria abre edital para instalação do Centro Dia do Idoso

Prédio, quando acabado, terá espaço para atender até 20 pessoas diariamente

Prédio, quando acabado, terá espaço para atender até 20 pessoas diariamente

/SMUP/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Santa Maria avança no fortalecimento da rede de proteção social. Foi publicado nesta segunda-feira (31) o edital para a construção do aguardado Centro Dia do Idoso, que será instalado em um terreno na rua Gonçalves Ledo, no bairro Camobi. O novo equipamento público terá 338,95 metros quadrados de área construída e será voltado ao acolhimento diurno e à promoção da qualidade de vida da população idosa.
A viabilização da obra conta com um aporte financeiro robusto, fruto da articulação do Executivo. Ao todo, serão investidos R$ 950 mil oriundos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, R$ 1,11 milhão captados junto ao Badesul. O prédio terá capacidade para atender até 20 pessoas por dia.
“A implantação desta unidade representa um marco para a Assistência Social de Santa Maria. O Centro Dia atuará diretamente na prevenção do isolamento, no fortalecimento dos vínculos comunitários e no suporte às famílias cuidadoras. É um serviço essencial para garantir amparo e proteção aos nossos idosos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade”, ressalta o secretário de Município de Desenvolvimento Social, João Chaves.
O projeto arquitetônico e executivo prevê a demolição de uma estrutura antiga e abandonada existente no terreno para dar lugar a um prédio totalmente novo, moderno e dentro das normas de acessibilidade universal. A edificação abrigará ambientes de convivência, salas de repouso, espaços para atividades individuais e coletivas, refeitório, cozinha, ambulatório, sanitários adaptados e área administrativa. O foco do estabelecimento é garantir um ambiente seguro para a realização de atividades psicoativas, motoras e de socialização, além de fornecer as refeições diárias.
O valor estimado para a obra é R$ 2 milhões. As empresas interessadas em executar a obra já podem consultar as especificações técnicas, projetos e planilhas orçamentárias. O certame ocorre na modalidade Concorrência Eletrônica.. A abertura da sessão para o recebimento das propostas está agendada para 17 de setembro, às 8h30.
A prefeitura de Santa Maria avança no fortalecimento da rede de proteção social. Foi publicado nesta segunda-feira (31) o edital para a construção do aguardado Centro Dia do Idoso, que será instalado em um terreno na rua Gonçalves Ledo, no bairro Camobi. O novo equipamento público terá 338,95 metros quadrados de área construída e será voltado ao acolhimento diurno e à promoção da qualidade de vida da população idosa.
A viabilização da obra conta com um aporte financeiro robusto, fruto da articulação do Executivo. Ao todo, serão investidos R$ 950 mil oriundos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, R$ 1,11 milhão captados junto ao Badesul. O prédio terá capacidade para atender até 20 pessoas por dia.
“A implantação desta unidade representa um marco para a Assistência Social de Santa Maria. O Centro Dia atuará diretamente na prevenção do isolamento, no fortalecimento dos vínculos comunitários e no suporte às famílias cuidadoras. É um serviço essencial para garantir amparo e proteção aos nossos idosos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade”, ressalta o secretário de Município de Desenvolvimento Social, João Chaves.
O projeto arquitetônico e executivo prevê a demolição de uma estrutura antiga e abandonada existente no terreno para dar lugar a um prédio totalmente novo, moderno e dentro das normas de acessibilidade universal. A edificação abrigará ambientes de convivência, salas de repouso, espaços para atividades individuais e coletivas, refeitório, cozinha, ambulatório, sanitários adaptados e área administrativa. O foco do estabelecimento é garantir um ambiente seguro para a realização de atividades psicoativas, motoras e de socialização, além de fornecer as refeições diárias.
O valor estimado para a obra é R$ 2 milhões. As empresas interessadas em executar a obra já podem consultar as especificações técnicas, projetos e planilhas orçamentárias. O certame ocorre na modalidade Concorrência Eletrônica.. A abertura da sessão para o recebimento das propostas está agendada para 17 de setembro, às 8h30.

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