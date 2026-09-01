Santa Maria abre edital para instalação do Centro Dia do Idoso

A prefeitura de Santa Maria avança no fortalecimento da rede de proteção social. Foi publicado nesta segunda-feira (31) o edital para a construção do aguardado Centro Dia do Idoso, que será instalado em um terreno na rua Gonçalves Ledo, no bairro Camobi. O novo equipamento público terá 338,95 metros quadrados de área construída e será voltado ao acolhimento diurno e à promoção da qualidade de vida da população idosa.
A viabilização da obra conta com um aporte financeiro robusto, fruto da articulação do Executivo. Ao todo, serão investidos R$ 950 mil oriundos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, R$ 1,11 milhão captados junto ao Badesul. O prédio terá capacidade para atender até 20 pessoas por dia.
“A implantação desta unidade representa um marco para a Assistência Social de Santa Maria. O Centro Dia atuará diretamente na prevenção do isolamento, no fortalecimento dos vínculos comunitários e no suporte às famílias cuidadoras. É um serviço essencial para garantir amparo e proteção aos nossos idosos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade”, ressalta o secretário de Município de Desenvolvimento Social, João Chaves.
O projeto arquitetônico e executivo prevê a demolição de uma estrutura antiga e abandonada existente no terreno para dar lugar a um prédio totalmente novo, moderno e dentro das normas de acessibilidade universal. A edificação abrigará ambientes de convivência, salas de repouso, espaços para atividades individuais e coletivas, refeitório, cozinha, ambulatório, sanitários adaptados e área administrativa. O foco do estabelecimento é garantir um ambiente seguro para a realização de atividades psicoativas, motoras e de socialização, além de fornecer as refeições diárias.
O valor estimado para a obra é R$ 2 milhões. As empresas interessadas em executar a obra já podem consultar as especificações técnicas, projetos e planilhas orçamentárias. O certame ocorre na modalidade Concorrência Eletrônica.. A abertura da sessão para o recebimento das propostas está agendada para 17 de setembro, às 8h30.
A prefeitura de Santa Maria avança no fortalecimento da rede de proteção social. Foi publicado nesta segunda-feira (31) o edital para a construção do aguardado Centro Dia do Idoso, que será instalado em um terreno na rua Gonçalves Ledo, no bairro Camobi. O novo equipamento público terá 338,95 metros quadrados de área construída e será voltado ao acolhimento diurno e à promoção da qualidade de vida da população idosa.
A viabilização da obra conta com um aporte financeiro robusto, fruto da articulação do Executivo. Ao todo, serão investidos R$ 950 mil oriundos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, R$ 1,11 milhão captados junto ao Badesul. O prédio terá capacidade para atender até 20 pessoas por dia.
“A implantação desta unidade representa um marco para a Assistência Social de Santa Maria. O Centro Dia atuará diretamente na prevenção do isolamento, no fortalecimento dos vínculos comunitários e no suporte às famílias cuidadoras. É um serviço essencial para garantir amparo e proteção aos nossos idosos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade”, ressalta o secretário de Município de Desenvolvimento Social, João Chaves.
O projeto arquitetônico e executivo prevê a demolição de uma estrutura antiga e abandonada existente no terreno para dar lugar a um prédio totalmente novo, moderno e dentro das normas de acessibilidade universal. A edificação abrigará ambientes de convivência, salas de repouso, espaços para atividades individuais e coletivas, refeitório, cozinha, ambulatório, sanitários adaptados e área administrativa. O foco do estabelecimento é garantir um ambiente seguro para a realização de atividades psicoativas, motoras e de socialização, além de fornecer as refeições diárias.
O valor estimado para a obra é R$ 2 milhões. As empresas interessadas em executar a obra já podem consultar as especificações técnicas, projetos e planilhas orçamentárias. O certame ocorre na modalidade Concorrência Eletrônica.. A abertura da sessão para o recebimento das propostas está agendada para 17 de setembro, às 8h30.