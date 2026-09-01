Pelotas recebe congresso para debate sobre o Direito Agrário

A cidade de Pelotas recebe, no dia 25 de setembro, a segunda edição do Congresso Regional de Direito Agrário - Sustentabilidade, Tecnologia e Gestão Impulsionando o Agronegócio. Promovido pela OAB Subseção de Pelotas e pela Escola Superior de Advocacia da entidade, o evento ocorre das 8h30 às 19h, no Auditório Sicredi,
Ao longo de um dia de programação, profissionais de reconhecida atuação abordarão questões ambientais, tecnológicas, sociais, trabalhistas, tributárias, financeiras e de gestão que afetam diretamente o setor rural. A proposta é proporcionar um espaço de atualização profissional, diálogo interdisciplinar e troca de experiências entre a advocacia, o setor produtivo, as instituições públicas e as diferentes áreas que integram a cadeia do agronegócio.
As mudanças climáticas, a incorporação de novas tecnologias, as exigências relacionadas à sustentabilidade, as políticas ESG, a reforma tributária e os novos mecanismos de financiamento estão entre os fatores que tornam as relações no agronegócio cada vez mais complexas.
Para o presidente da OAB Pelotas, Victor Gastaud, acompanhar essas mudanças é fundamental para que a advocacia possa oferecer orientação preventiva, atualizada e segura aos diferentes agentes do setor. “O conhecimento dessas transformações permite identificar riscos, prevenir conflitos, estruturar contratos e operações de forma adequada e contribuir para que a inovação e o desenvolvimento econômico ocorram com respeito à legislação. Quanto mais complexas se tornam as relações do setor, mais necessária é a presença de uma advocacia qualificada e preparada para oferecer soluções jurídicas consistentes”, ressalta Gastaud.
A realização do Congresso também amplia a aproximação da OAB Pelotas com o Poder Judiciário, a gestão pública, a iniciativa privada, as áreas técnicas, as instituições financeiras e o setor produtivo.
A programação foi estruturada em três painéis. O primeiro será dedicado à sustentabilidade e às implicações ambientais; o segundo abordará a tecnologia e seus impactos sociais, culturais e trabalhistas; e o terceiro tratará da gestão e das implicações econômicas, tributárias e financeiras. A participação no Congresso garante certificação de dez horas-aula. O investimento é de R$ 150, com coffee break e coquetel de encerramento incluídos.
A cidade de Pelotas recebe, no dia 25 de setembro, a segunda edição do Congresso Regional de Direito Agrário - Sustentabilidade, Tecnologia e Gestão Impulsionando o Agronegócio. Promovido pela OAB Subseção de Pelotas e pela Escola Superior de Advocacia da entidade, o evento ocorre das 8h30 às 19h, no Auditório Sicredi,
Ao longo de um dia de programação, profissionais de reconhecida atuação abordarão questões ambientais, tecnológicas, sociais, trabalhistas, tributárias, financeiras e de gestão que afetam diretamente o setor rural. A proposta é proporcionar um espaço de atualização profissional, diálogo interdisciplinar e troca de experiências entre a advocacia, o setor produtivo, as instituições públicas e as diferentes áreas que integram a cadeia do agronegócio.
As mudanças climáticas, a incorporação de novas tecnologias, as exigências relacionadas à sustentabilidade, as políticas ESG, a reforma tributária e os novos mecanismos de financiamento estão entre os fatores que tornam as relações no agronegócio cada vez mais complexas.
Para o presidente da OAB Pelotas, Victor Gastaud, acompanhar essas mudanças é fundamental para que a advocacia possa oferecer orientação preventiva, atualizada e segura aos diferentes agentes do setor. “O conhecimento dessas transformações permite identificar riscos, prevenir conflitos, estruturar contratos e operações de forma adequada e contribuir para que a inovação e o desenvolvimento econômico ocorram com respeito à legislação. Quanto mais complexas se tornam as relações do setor, mais necessária é a presença de uma advocacia qualificada e preparada para oferecer soluções jurídicas consistentes”, ressalta Gastaud.
A realização do Congresso também amplia a aproximação da OAB Pelotas com o Poder Judiciário, a gestão pública, a iniciativa privada, as áreas técnicas, as instituições financeiras e o setor produtivo.
A programação foi estruturada em três painéis. O primeiro será dedicado à sustentabilidade e às implicações ambientais; o segundo abordará a tecnologia e seus impactos sociais, culturais e trabalhistas; e o terceiro tratará da gestão e das implicações econômicas, tributárias e financeiras. A participação no Congresso garante certificação de dez horas-aula. O investimento é de R$ 150, com coffee break e coquetel de encerramento incluídos.