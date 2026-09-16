LGPD nos municípios: estar em conformidade é suficiente?

Cassiano R. Steinhaus, pesquisador e Consultor em Governança Pública Municipal

Os números são um alerta para os municípios gaúchos. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), com respostas de 477 das 497 prefeituras gaúchas, mostrou que 90% não possuem Política de Segurança da Informação, 83% não formalizaram a nomeação de encarregado pelo tratamento de dados pessoais e apenas 8% têm plano de ação documentado para adequação à LGPD . O diagnóstico, entretanto, não deve ser visto como acusação. Ele revela um desafio de gestão que precisa ser enfrentado em um cenário de diferenças de estrutura, pessoal, recursos e capacidade técnica entre os municípios.

O risco não é apenas uma questão de documentos. Em 2024, Porto Alegre identificou acessos indevidos a guias de IPTU de 141 mil contribuintes . O episódio mostra que a proteção de dados está presente em atividades aparentemente rotineiras da Administração Pública. Está no cadastro do contribuinte, na matrícula escolar, no atendimento de saúde, nos processos administrativos e nos sistemas contratados pela Prefeitura. A própria Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Farmurs) orienta os municípios a observar a proteção de dados também nos contratos e na relação com fornecedores e operadores.

Para as pequenas cidades, o desafio é ainda maior. Não se pode exigir de uma prefeitura de pequeno porte a mesma estrutura disponível em uma capital. O Pacto Federativo distribui responsabilidades, mas as capacidades administrativas, financeiras e tecnológicas são diferentes. Por isso, a questão não é apenas saber o que precisa ser feito, mas encontrar como fazer . Mato Castelhano, por exemplo, já regulamentou a LGPD e estabeleceu norma técnica com procedimentos, papéis e responsabilidades para a Administração Municipal. O exemplo mostra que é possível avançar, mas também evidencia a necessidade de soluções proporcionais à realidade de cada cidade.

É nesse ponto que precisamos superar a ideia de que conformidade significa apenas possuir documentos, políticas ou um Encarregado formalmente nomeado. A proteção efetiva depende de estratégia, responsabilidades claras, pessoas preparadas, processos, tecnologia e cooperação funcionando de forma integrada. Governança não significa necessariamente mais burocracia: significa saber quem decide, quem executa, quem acompanha e o que fazer quando a realidade muda.