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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:30

Expointer e Festival do Folclore em Nova Prata movimentam turismo no interior do RS

Ivotchê terá atrações musicais, artesanato e gastronomia

Ivotchê terá atrações musicais, artesanato e gastronomia

/Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
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Maria Vitória Marca
Maria Vitória Marca
Na transição de agosto para setembro, a agenda cultural do Rio Grande do Sul terá programação intensa com celebrações tradicionais que buscam homenagear a produção rural e a diversidade cultural. Entre os destaques da semana, estão feiras da agroindústria como a Expointer, em Esteio, de festivais gastronômicos como o Festival Sabores de Canela e celebrações tradicionais gaúchas como o Acampamento Farroupilha em Sapiranga.

Esteio | Expointer 2026
Na transição de agosto para setembro, a agenda cultural do Rio Grande do Sul terá programação intensa com celebrações tradicionais que buscam homenagear a produção rural e a diversidade cultural. Entre os destaques da semana, estão feiras da agroindústria como a Expointer, em Esteio, de festivais gastronômicos como o Festival Sabores de Canela e celebrações tradicionais gaúchas como o Acampamento Farroupilha em Sapiranga.

Esteio | Expointer 2026
Evento conta com exposições de animais, leilões e julgamentos de raças e animais de elite | Fernanda Bigio Davoglio/Divulgação/Cidades
Evento conta com exposições de animais, leilões e julgamentos de raças e animais de elite Fernanda Bigio Davoglio/Divulgação/Cidades

Considerada a maior feira agropecuária da América Latina, a Expointer acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A programação inicia no dia 29 de agosto e vai até 6 de setembro, com julgamentos de raças e animais de elite, leilões, feira de máquinas agrícolas além do tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar. O público pode conferir diariamente atrações culturais, shows regionalistas e praça de alimentação com opções de gastronomia campeira. Ingressos já estão disponíveis para compra no site da Expointer com valores entre R$22,00 e R$11,00.

Canela | Festival Sabores de Canela
Programação cultural conta com apresentações dos personagens Maria Risoto e Canelone | Festival Sabores de Canela/Divulgação/Cidades
Programação cultural conta com apresentações dos personagens Maria Risoto e Canelone Festival Sabores de Canela/Divulgação/Cidades

Na Serra Gaúcha, eventos gastronômicos como o Festival Sabores de Canela movimentam a região entre os dias 28 de agosto e 6 de setembro. O evento funciona em formato de roteiro gastronômico, com pratos exclusivos preparados pelos restaurantes participantes, utilizando ingredientes da culinária local. Além das experiências nos estabelecimentos incluídos no roteiro, a Praça João Corrêa recebe oficinas culinárias abertas ao público e feiras gastronômicas durante o fim de semana.

Nova Prata | Festival Internacional de Folclore
Festival conta com apresentações diárias de oito grupos internacionais | Festival Internacional do Folclore/Divulgação/Cidades
Festival conta com apresentações diárias de oito grupos internacionais Festival Internacional do Folclore/Divulgação/Cidades

Entre os dias 2 e 6 de setembro, a cidade de Nova Prata se torna palco de encontros entre diferentes grupos internacionais com o Festival Internacional de Folclore. O evento reúne grupos de dança e música nacionais e internacionais na Praça da Bandeira, com programação gratuita. Ainda, a programação também conta com espetáculos noturnos para a competição da FIDAF, oficinas culturais gratuitas e feiras artesanais que promovem o intercâmbio de tradições.

Tuparendi | Feira Industrial, Comercial e Agropecuária (FICAT)
Evento acontece no Parque de Eventos do município do dia 3 a 6 de setembro | Prefeitura de Tuparendi/Divulgação/Cidades
Evento acontece no Parque de Eventos do município do dia 3 a 6 de setembro Prefeitura de Tuparendi/Divulgação/Cidades

No Noroeste do Estado, Tuparendi promove a Feira Industrial, Comercial e Agropecuária (FICAT) entre os dias 3 e 6 de setembro. Realizado no Parque de Exposições do município, o evento é voltado ao fortalecimento do comércio e agronegócio regional, com expositores da indústria, serviços e agricultura familiar, além de praça de alimentação e shows musicais ao longo dos quatro dias. A programação conta com encontros, palestras e oficinas das 9h às 22h.

Sapiranga | Acampamento Farroupilha
Abertura do acampamento acontece dia 4 e segue até dia 20 de setembro | Prefeitura de Sapiranga/Divulgação/Cidades
Abertura do acampamento acontece dia 4 e segue até dia 20 de setembro Prefeitura de Sapiranga/Divulgação/Cidades

Na Região Metropolitana, Sapiranga inicia o Acampamento Farroupilha no Parque Municipal do Imigrante no dia 4 de setembro. O evento segue até 20 de setembro com a montagem de piquetes, rondas crioulas, apresentações de CTGs, oficinas de culinária gaúcha e bailes nativistas. O acesso aos shows, aos galpões dos CTGs e aos 88 piquetes é gratuito.

Ivoti | 2º Ivotchê
Segunda edição do evento conta com entrada gratuita, com programação das das 9h às 22h no Núcleo de Casas Enxaimel | Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
Segunda edição do evento conta com entrada gratuita, com programação das das 9h às 22h no Núcleo de Casas Enxaimel Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades

Neste final de semana, Ivoti recebe a segunda edição do Ivotchê, festa tradicional do município. Nos dias 5 e 6 de setembro, das 9h às 22h, o Núcleo de Casas Enxaimel recebe a festa, com entrada gratuita. O evento contará com feiras de produtos coloniais, indumentária e artesanato, além do 1º Sarau de Poesia Gaúcha e da passagem da Chama Crioula no sábado (5). A programação musical destaca os shows de César Oliveira & Rogério Melo no sábado às 20h e do Grupo Cordiona no domingo (6) às 18h.

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