Expointer e Festival do Folclore em Nova Prata movimentam turismo no interior do RS

Esteio | Expointer 2026
Considerada a maior feira agropecuária da América Latina, a Expointer acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A programação inicia no dia 29 de agosto e vai até 6 de setembro, com julgamentos de raças e animais de elite, leilões, feira de máquinas agrícolas além do tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar. O público pode conferir diariamente atrações culturais, shows regionalistas e praça de alimentação com opções de gastronomia campeira. Ingressos já estão disponíveis para compra no site da Expointer com valores entre R$22,00 e R$11,00.
Canela | Festival Sabores de Canela
Na Serra Gaúcha, eventos gastronômicos como o Festival Sabores de Canela movimentam a região entre os dias 28 de agosto e 6 de setembro. O evento funciona em formato de roteiro gastronômico, com pratos exclusivos preparados pelos restaurantes participantes, utilizando ingredientes da culinária local. Além das experiências nos estabelecimentos incluídos no roteiro, a Praça João Corrêa recebe oficinas culinárias abertas ao público e feiras gastronômicas durante o fim de semana.
Nova Prata | Festival Internacional de Folclore
Entre os dias 2 e 6 de setembro, a cidade de Nova Prata se torna palco de encontros entre diferentes grupos internacionais com o Festival Internacional de Folclore. O evento reúne grupos de dança e música nacionais e internacionais na Praça da Bandeira, com programação gratuita. Ainda, a programação também conta com espetáculos noturnos para a competição da FIDAF, oficinas culturais gratuitas e feiras artesanais que promovem o intercâmbio de tradições.
Tuparendi | Feira Industrial, Comercial e Agropecuária (FICAT)
No Noroeste do Estado, Tuparendi promove a Feira Industrial, Comercial e Agropecuária (FICAT) entre os dias 3 e 6 de setembro. Realizado no Parque de Exposições do município, o evento é voltado ao fortalecimento do comércio e agronegócio regional, com expositores da indústria, serviços e agricultura familiar, além de praça de alimentação e shows musicais ao longo dos quatro dias. A programação conta com encontros, palestras e oficinas das 9h às 22h.
Sapiranga | Acampamento Farroupilha
Na Região Metropolitana, Sapiranga inicia o Acampamento Farroupilha no Parque Municipal do Imigrante no dia 4 de setembro. O evento segue até 20 de setembro com a montagem de piquetes, rondas crioulas, apresentações de CTGs, oficinas de culinária gaúcha e bailes nativistas. O acesso aos shows, aos galpões dos CTGs e aos 88 piquetes é gratuito.
Ivoti | 2º Ivotchê
Neste final de semana, Ivoti recebe a segunda edição do Ivotchê, festa tradicional do município. Nos dias 5 e 6 de setembro, das 9h às 22h, o Núcleo de Casas Enxaimel recebe a festa, com entrada gratuita. O evento contará com feiras de produtos coloniais, indumentária e artesanato, além do 1º Sarau de Poesia Gaúcha e da passagem da Chama Crioula no sábado (5). A programação musical destaca os shows de César Oliveira & Rogério Melo no sábado às 20h e do Grupo Cordiona no domingo (6) às 18h.