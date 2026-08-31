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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:30

São Leopoldo amplia acesso ao microcrédito para empresas

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A prefeitura de São Leopoldo formalizou o termo de convênio com a Cresol Raiz para a operacionalização do Programa Municipal de Microcrédito Mão na Roda. A parceria fortalece a política municipal de incentivo ao empreendedorismo e amplia as possibilidades de acesso ao crédito para empreendedores formais e informais do município.

Desde sua criação, em 2006, o Mão na Roda já contabiliza 1.780 operações de crédito, somando mais de R$7,9 milhões em recursos disponibilizados aos empreendedores de São Leopoldo. "Juntos com a Cresol e outros parceiros que já estavam conosco, temos a tarefa de enxergar o pequeno, aqueles que precisam de uma oportunidade para entrar no mercado. Quando investimos nessas pessoas, estamos impulsionando a geração de emprego e fomentando a economia local", declarou o prefeito Heliomar Franco.
A prefeitura de São Leopoldo formalizou o termo de convênio com a Cresol Raiz para a operacionalização do Programa Municipal de Microcrédito Mão na Roda. A parceria fortalece a política municipal de incentivo ao empreendedorismo e amplia as possibilidades de acesso ao crédito para empreendedores formais e informais do município.

Desde sua criação, em 2006, o Mão na Roda já contabiliza 1.780 operações de crédito, somando mais de R$7,9 milhões em recursos disponibilizados aos empreendedores de São Leopoldo. "Juntos com a Cresol e outros parceiros que já estavam conosco, temos a tarefa de enxergar o pequeno, aqueles que precisam de uma oportunidade para entrar no mercado. Quando investimos nessas pessoas, estamos impulsionando a geração de emprego e fomentando a economia local", declarou o prefeito Heliomar Franco.
Segundo o gerente regional da Cresol, Anderson Brizolla, a possibilidade de contribuir com empreendedores formais e informais motivou a participação da cooperativa. "Apoiamos a iniciativa porque entendemos que o pequeno empreendedor é alguém que, no futuro, vai se tornar maior e fortalecer a nossa cidade. Ampliar o acesso a essa linha de crédito é proporcionar oportunidades para que eles se qualifiquem em suas áreas", destacou.

A qualificação desses profissionais também foi enfatizada pelo diretor geral da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado, Lucas Klein. "São Leopoldo tem dado passos muito assertivos nesse sentido. A gente sabe que uma das dificuldades das pessoas quando querem empreender é o dinheiro, então precisamos de instituições que apoiem essa iniciativa", disse.

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