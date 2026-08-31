São Leopoldo amplia acesso ao microcrédito para empresas

Desde sua criação, em 2006, o Mão na Roda já contabiliza 1.780 operações de crédito, somando mais de R$7,9 milhões em recursos disponibilizados aos empreendedores de São Leopoldo. "Juntos com a Cresol e outros parceiros que já estavam conosco, temos a tarefa de enxergar o pequeno, aqueles que precisam de uma oportunidade para entrar no mercado. Quando investimos nessas pessoas, estamos impulsionando a geração de emprego e fomentando a economia local", declarou o prefeito Heliomar Franco.
A qualificação desses profissionais também foi enfatizada pelo diretor geral da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado, Lucas Klein. "São Leopoldo tem dado passos muito assertivos nesse sentido. A gente sabe que uma das dificuldades das pessoas quando querem empreender é o dinheiro, então precisamos de instituições que apoiem essa iniciativa", disse.