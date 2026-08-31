Erechim projeta elevação no repasse de ICMS para 2027

A secretaria estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS), por meio da Receita Estadual, publicou uma portaria apresentando o Índice de Participação dos Municípios (IPM) Provisório do ICMS para o exercício de 2027. O levantamento define os percentuais que serão utilizados no rateio da arrecadação do imposto entre os 497 municípios gaúchos. Para Erechim, os dados provisórios apontam um crescimento de 9,3% no IPM. O resultado representa um avanço importante na participação do município na distribuição dos recursos provenientes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
“Vamos avaliar detalhadamente todas as informações apresentadas pela Receita Estadual, dentro do prazo estabelecido, para garantir que os dados que compõem o índice de Erechim estejam corretamente considerados. Mas, além da análise técnica, esse resultado é muito positivo porque demonstra o crescimento do município e o fortalecimento da nossa economia”, afirma o prefeito, Paulo Polis.
De acordo com o prefeito, a melhora ressalta que o resultado provisório demonstra a força da economia do município e destaca o crescimento do Valor Adicionado, que já ultrapassou R$ 6 bilhões. Segundo ele, o avanço dos indicadores econômicos também tem reflexos na capacidade de arrecadação e no retorno de recursos para a cidade.
O prefeito de Erechim acrescenta que o desempenho reforça a importância de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e ao fortalecimento das atividades produtivas. “Seguimos trabalhando para fortalecer a economia, gerar oportunidades e garantir que esse desenvolvimento continue trazendo retorno para Erechim e melhorando a vida das pessoas”, afirma.
A secretaria estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS), por meio da Receita Estadual, publicou uma portaria apresentando o Índice de Participação dos Municípios (IPM) Provisório do ICMS para o exercício de 2027. O levantamento define os percentuais que serão utilizados no rateio da arrecadação do imposto entre os 497 municípios gaúchos. Para Erechim, os dados provisórios apontam um crescimento de 9,3% no IPM. O resultado representa um avanço importante na participação do município na distribuição dos recursos provenientes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
“Vamos avaliar detalhadamente todas as informações apresentadas pela Receita Estadual, dentro do prazo estabelecido, para garantir que os dados que compõem o índice de Erechim estejam corretamente considerados. Mas, além da análise técnica, esse resultado é muito positivo porque demonstra o crescimento do município e o fortalecimento da nossa economia”, afirma o prefeito, Paulo Polis.
De acordo com o prefeito, a melhora ressalta que o resultado provisório demonstra a força da economia do município e destaca o crescimento do Valor Adicionado, que já ultrapassou R$ 6 bilhões. Segundo ele, o avanço dos indicadores econômicos também tem reflexos na capacidade de arrecadação e no retorno de recursos para a cidade.
O prefeito de Erechim acrescenta que o desempenho reforça a importância de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e ao fortalecimento das atividades produtivas. “Seguimos trabalhando para fortalecer a economia, gerar oportunidades e garantir que esse desenvolvimento continue trazendo retorno para Erechim e melhorando a vida das pessoas”, afirma.