Santa Maria implementa primeira microfloresta em escola

Tendo como proposta reproduzir, em um espaço pequeno, algumas das características e funções de uma floresta, Santa Maria ganha a primeira microfloresta urbana do município. A iniciativa é uma parceria entre o Lions Clube Santa Maria Camobi, com apoio da prefeitura, do Lions Clube Santa Maria Medianeira e da Escola Estadual de Ensino Básico Irmão José Otão, no bairro Medianeira.
A ação integra a 1ª Semana Santa Maria Cidade Resiliente e ocorreu no pátio da instituição de ensino. Com o auxílio de uma equipe da secretaria de Meio Ambiente, os alunos, professores e direção ajudaram no plantio de 200 mudas de 15 diferentes espécies nativas frutíferas e não frutíferas, em uma área de 126 metros quadrados da escola. As mudas foram fornecidas pela empresa RGE e vão captar 2 mil quilos de gás carbônico da atmosfera por ano.
A microfloresta contribui para a biodiversidade, melhoria do microclima, aumento das áreas verdes, retenção de água e também para a captura de carbono, entre outros benefícios ambientais. É uma iniciativa pioneira no município, principalmente por envolver a escola e a comunidade na implantação e cuidado desse espaço.
“A implantação da primeira microfloresta urbana de Santa Maria nos orgulha muito. Fomos em algumas escolas da cidade, mas aqui encontramos o espaço que precisava e com o aceite da direção. Foram muitos os parceiros e agradecemos a todos que se envolveram e acolheram a ideia”, explicou o presidente do Lions Clube Camobi, Robertinho Luiz Meneghetti, que esteve acompanhado do ex-presidente e idealizador do projeto, Aier Morcelli e integrantes da organização.
“Hoje estamos efetivando esse projeto. Acreditamos que a comunidade escolar está entendendo a importância do cultivo de árvores, uma maneira de cuidar ainda mais do nosso planeta. Nossas professoras já incentivam os alunos para cuidar do nosso pátio, do lixo e já realizamos o plantio de algumas mudas no entorno da escola. Agradecemos pela escolha da nossa instituição, pois ela tem esse espaço e agora vamos cuidar e regar as mudas para que cresçam fortes e saudáveis”, externou a diretora, Rosa Sofia Zanini Ribeiro.
Tendo como proposta reproduzir, em um espaço pequeno, algumas das características e funções de uma floresta, Santa Maria ganha a primeira microfloresta urbana do município. A iniciativa é uma parceria entre o Lions Clube Santa Maria Camobi, com apoio da prefeitura, do Lions Clube Santa Maria Medianeira e da Escola Estadual de Ensino Básico Irmão José Otão, no bairro Medianeira.
A ação integra a 1ª Semana Santa Maria Cidade Resiliente e ocorreu no pátio da instituição de ensino. Com o auxílio de uma equipe da secretaria de Meio Ambiente, os alunos, professores e direção ajudaram no plantio de 200 mudas de 15 diferentes espécies nativas frutíferas e não frutíferas, em uma área de 126 metros quadrados da escola. As mudas foram fornecidas pela empresa RGE e vão captar 2 mil quilos de gás carbônico da atmosfera por ano.
A microfloresta contribui para a biodiversidade, melhoria do microclima, aumento das áreas verdes, retenção de água e também para a captura de carbono, entre outros benefícios ambientais. É uma iniciativa pioneira no município, principalmente por envolver a escola e a comunidade na implantação e cuidado desse espaço.
“A implantação da primeira microfloresta urbana de Santa Maria nos orgulha muito. Fomos em algumas escolas da cidade, mas aqui encontramos o espaço que precisava e com o aceite da direção. Foram muitos os parceiros e agradecemos a todos que se envolveram e acolheram a ideia”, explicou o presidente do Lions Clube Camobi, Robertinho Luiz Meneghetti, que esteve acompanhado do ex-presidente e idealizador do projeto, Aier Morcelli e integrantes da organização.
“Hoje estamos efetivando esse projeto. Acreditamos que a comunidade escolar está entendendo a importância do cultivo de árvores, uma maneira de cuidar ainda mais do nosso planeta. Nossas professoras já incentivam os alunos para cuidar do nosso pátio, do lixo e já realizamos o plantio de algumas mudas no entorno da escola. Agradecemos pela escolha da nossa instituição, pois ela tem esse espaço e agora vamos cuidar e regar as mudas para que cresçam fortes e saudáveis”, externou a diretora, Rosa Sofia Zanini Ribeiro.