Permissionários do Mercado Público de Rio Grande recebem apoio

A prefeitura de Rio Grande, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, e o Sebrae RS realizaram uma reunião no Espaço Coworking do Mercado Público municipal para apresentação do plano de trabalho do convênio voltado à qualificação dos permissionários e colaboradores que atuam no local. A iniciativa terá duração de 12 meses e busca contribuir para o aprimoramento da gestão dos empreendimentos e para o fortalecimento do local como espaço de geração de emprego, renda e turismo no Município.
A parceria prevê a realização de assessorias individuais e atividades de capacitação voltadas às necessidades identificadas em cada empreendimento. Entre os temas que poderão ser trabalhados estão gestão financeira, fluxo de caixa, organização do negócio, boas práticas e adequações relacionadas aos sistemas sanitários e gastronômicos, além de outros aspectos identificados a partir do diagnóstico realizado com cada permissionário.
O plano de trabalho prevê o acompanhamento de perto dos empreendedores durante o período. Segundo o analista de relacionamento com o cliente do Sebrae RS – Regional Sul, Bruno Rios, serão realizadas 40 assessorias individuais, uma para cada permissionário indicado, a partir de um diagnóstico das necessidades de cada negócio.
Além das assessorias individuais, o plano de trabalho contempla consultorias específicas em gestão, incluindo elaboração e aprimoramento de planos de negócios, modelagem de negócios e orientação em crédito e finanças. Também estão previstas ações de capacitação, como curso de Boas Práticas de Fabricação, palestra sobre a gastronomia no mercado atual, oficina de alinhamento estratégico para o turismo e curso de marketing digital para negócios turísticos.
O planejamento inclui ainda atividades voltadas à valorização do Mercado Público como produto turístico, entre elas uma missão empresarial, workshop sobre atendimento e experiência do cliente As consultorias específicas poderão abordar áreas como finanças e plano de negócios. O Sebrae será responsável pela contratação dos consultores especializados e pelo acompanhamento da execução dos serviços, de acordo com as demandas identificadas durante as assessorias individuais.
A prefeitura de Rio Grande, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, e o Sebrae RS realizaram uma reunião no Espaço Coworking do Mercado Público municipal para apresentação do plano de trabalho do convênio voltado à qualificação dos permissionários e colaboradores que atuam no local. A iniciativa terá duração de 12 meses e busca contribuir para o aprimoramento da gestão dos empreendimentos e para o fortalecimento do local como espaço de geração de emprego, renda e turismo no Município.
A parceria prevê a realização de assessorias individuais e atividades de capacitação voltadas às necessidades identificadas em cada empreendimento. Entre os temas que poderão ser trabalhados estão gestão financeira, fluxo de caixa, organização do negócio, boas práticas e adequações relacionadas aos sistemas sanitários e gastronômicos, além de outros aspectos identificados a partir do diagnóstico realizado com cada permissionário.
O plano de trabalho prevê o acompanhamento de perto dos empreendedores durante o período. Segundo o analista de relacionamento com o cliente do Sebrae RS – Regional Sul, Bruno Rios, serão realizadas 40 assessorias individuais, uma para cada permissionário indicado, a partir de um diagnóstico das necessidades de cada negócio.
Além das assessorias individuais, o plano de trabalho contempla consultorias específicas em gestão, incluindo elaboração e aprimoramento de planos de negócios, modelagem de negócios e orientação em crédito e finanças. Também estão previstas ações de capacitação, como curso de Boas Práticas de Fabricação, palestra sobre a gastronomia no mercado atual, oficina de alinhamento estratégico para o turismo e curso de marketing digital para negócios turísticos.
O planejamento inclui ainda atividades voltadas à valorização do Mercado Público como produto turístico, entre elas uma missão empresarial, workshop sobre atendimento e experiência do cliente As consultorias específicas poderão abordar áreas como finanças e plano de negócios. O Sebrae será responsável pela contratação dos consultores especializados e pelo acompanhamento da execução dos serviços, de acordo com as demandas identificadas durante as assessorias individuais.