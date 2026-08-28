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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 00:30

Famílias de Eldorado do Sul começam a ocupar novo residencial

Mauricio Tonetto/DIVULGAÇÃO/CIDADES

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As famílias beneficiárias do loteamento Gardenville, em Eldorado do Sul, começaram a ser convocadas para tomar posse das casas definitivas. Ao todo, o empreendimento terá 464 moradias destinadas a famílias afetadas pelas enchentes ou em situação de vulnerabilidade social. Assim como as famílias que ocuparam as primeiras 20 unidades nesta semana, todas as demais beneficiadas serão contatadas diretamente por equipes da prefeitura de Eldorado do Sul para confirmação da liberação de posse às moradias.

A previsão é de que ocorram novas liberações mensalmente, conforme as casas forem concluídas e estiverem em condições de ocupação. A medida visa que os moradores não precisem aguardar a conclusão de todo o loteamento para ter acesso à casa definitiva. Das 20 famílias que receberam as chaves na quarta-feira (26), nove estavam vivendo em moradias temporárias e outras 11 ainda residiam em áreas de grave risco.

As moradias são destinadas exclusivamente às famílias selecionadas pelos municípios e não há qualquer cobrança de valor, taxa ou outra contrapartida aos beneficiários para recebimento dos imóveis. Caso alguém solicite dinheiro, pagamento, vantagem ou qualquer outro tipo de contrapartida em nome do programa ou para garantir a entrega da casa, a orientação é não realizar o pagamento e denunciar imediatamente a suspeita às autoridades competentes. "A seleção das famílias beneficiárias é feita pelo município, de acordo com critérios socioeconômicos e o diagnóstico de vulnerabilidades”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira.
As famílias beneficiárias do loteamento Gardenville, em Eldorado do Sul, começaram a ser convocadas para tomar posse das casas definitivas. Ao todo, o empreendimento terá 464 moradias destinadas a famílias afetadas pelas enchentes ou em situação de vulnerabilidade social. Assim como as famílias que ocuparam as primeiras 20 unidades nesta semana, todas as demais beneficiadas serão contatadas diretamente por equipes da prefeitura de Eldorado do Sul para confirmação da liberação de posse às moradias.

A previsão é de que ocorram novas liberações mensalmente, conforme as casas forem concluídas e estiverem em condições de ocupação. A medida visa que os moradores não precisem aguardar a conclusão de todo o loteamento para ter acesso à casa definitiva. Das 20 famílias que receberam as chaves na quarta-feira (26), nove estavam vivendo em moradias temporárias e outras 11 ainda residiam em áreas de grave risco.

As moradias são destinadas exclusivamente às famílias selecionadas pelos municípios e não há qualquer cobrança de valor, taxa ou outra contrapartida aos beneficiários para recebimento dos imóveis. Caso alguém solicite dinheiro, pagamento, vantagem ou qualquer outro tipo de contrapartida em nome do programa ou para garantir a entrega da casa, a orientação é não realizar o pagamento e denunciar imediatamente a suspeita às autoridades competentes. "A seleção das famílias beneficiárias é feita pelo município, de acordo com critérios socioeconômicos e o diagnóstico de vulnerabilidades”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira.

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