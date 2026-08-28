Famílias de Eldorado do Sul começam a ocupar novo residencial

A previsão é de que ocorram novas liberações mensalmente, conforme as casas forem concluídas e estiverem em condições de ocupação. A medida visa que os moradores não precisem aguardar a conclusão de todo o loteamento para ter acesso à casa definitiva. Das 20 famílias que receberam as chaves na quarta-feira (26), nove estavam vivendo em moradias temporárias e outras 11 ainda residiam em áreas de grave risco.
As moradias são destinadas exclusivamente às famílias selecionadas pelos municípios e não há qualquer cobrança de valor, taxa ou outra contrapartida aos beneficiários para recebimento dos imóveis. Caso alguém solicite dinheiro, pagamento, vantagem ou qualquer outro tipo de contrapartida em nome do programa ou para garantir a entrega da casa, a orientação é não realizar o pagamento e denunciar imediatamente a suspeita às autoridades competentes. "A seleção das famílias beneficiárias é feita pelo município, de acordo com critérios socioeconômicos e o diagnóstico de vulnerabilidades”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira.