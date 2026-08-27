Aberta a licitação para central da Defesa Civil em Santa Maria

Santa Maria avança para se consolidar como o principal polo logístico e operacional de resposta a eventos climáticos da Região Central do Rio Grande do Sul. O governo do Estado publicou o edital para a implantação do Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (CRGIRD) da Defesa Civil. A estrutura de ponta será erguida no bairro Nossa Senhora das Dores e dará suporte rápido e coordenado a cerca de 50 municípios vinculados à 3ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil.



A concorrência eletrônica estipula um investimento de R$ 28,1 milhões, oriundos de recursos orçamentários do Estado. O complexo será construído em um terreno de quase 6 mil metros quadrados localizado na rua Cel. Aníbal Garcia Barão, na área dos fundos do 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar.



O projeto prevê a edificação de um Centro de Comando e Controle equipado com salas de situação e crise, e de um Centro Regional de Logística Humanitária (, projetado para armazenar insumos essenciais de resposta imediata a tragédias. Além das duas grandes estruturas, o centro contará com um heliponto homologado, construído sobre a laje do centro logístico. O espaço será equipado com um elevador direto para o térreo e terá capacidade e estrutura reforçada para receber aeronaves de pequeno, médio e grande porte, incluindo operações com os helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) e do 3º Esquadrão do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, cuja base operacional está em construção desde julho deste ano.



A implantação do Centro em Santa Maria é uma resposta estratégica aos eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul, especialmente em 2024. A licitação lançada nesta semana é do tipo "Contratação Integrada", em que a empresa vencedora será responsável por todas as etapas — desde a elaboração dos projetos básicos e executivos até a execução da obra e o fornecimento da mobília e da infraestrutura de tecnologia e comunicação.



A área, que originalmente pertencia à Brigada Militar, já foi desafetada e transferida para a Defesa Civil do Estado, vencendo o primeiro desafio burocrático do projeto. A abertura das propostas das empresas interessadas na licitação ocorrerá no dia 26 de novembro, às 9h. Após a assinatura e a autorização de início dos serviços, a empresa terá um prazo de 240 dias para concluir a obra.