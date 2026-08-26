Barragem Arvorezinha em Bagé pode ter água no início de 2027

Durante o encontro, o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, destacou a importância da construção da Barragem da Arvorezinha para a população bageense. “Atualmente, temos pouco mais de 4 milhões de metros cúbicos de água, a nova barragem terá capacidade de 18 milhões de metros cúbicos. Essa obra é aguardada há décadas pela população e vai solucionar o problema de falta de água em Bagé”, salientou.
“O município de Bagé vai ter em pouco tempo essas necessidades de ordem hídrica atendidas. Então, é um desafio técnico, uma obra muito bacana. Estamos próximos do momento onde já vai ter uma oferta de água, já no início do ano que vem, enquanto a gente ainda executa a parcela desta obra”, afirmou o General de Exército Marcelo Guedon.
Durante a visita, o General acompanhou todas as etapas da obra que já foram executadas e os próximos passos que serão realizados. Ele ainda destacou que a construção da Barragem da Arvorezinha é uma obra de complexidade técnica, mas que está possibilitando ao sistema de engenharia do Exército acúmulo de conhecimento e experiência.