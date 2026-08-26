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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:19

Barragem Arvorezinha em Bagé pode ter água no início de 2027

Projeção foi feita pelo general de Exército, Marcelo Arantes Guedon, em visita às obras

Projeção foi feita pelo general de Exército, Marcelo Arantes Guedon, em visita às obras

Hisadora Dilelio/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
O general de Exército, Marcelo Arantes Guedon, chefe do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do Exército Brasileiro, visitou a obra da Barragem da Arvorezinha, em Bagé. Durante a visita, ele acompanhou o andamento da obra e afirmou que até o início do próximo ano já será possível utilizar parte da água para abastecer a cidade

Durante o encontro, o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, destacou a importância da construção da Barragem da Arvorezinha para a população bageense. “Atualmente, temos pouco mais de 4 milhões de metros cúbicos de água, a nova barragem terá capacidade de 18 milhões de metros cúbicos. Essa obra é aguardada há décadas pela população e vai solucionar o problema de falta de água em Bagé”, salientou.
O general de Exército, Marcelo Arantes Guedon, chefe do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do Exército Brasileiro, visitou a obra da Barragem da Arvorezinha, em Bagé. Durante a visita, ele acompanhou o andamento da obra e afirmou que até o início do próximo ano já será possível utilizar parte da água para abastecer a cidade

Durante o encontro, o prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, destacou a importância da construção da Barragem da Arvorezinha para a população bageense. “Atualmente, temos pouco mais de 4 milhões de metros cúbicos de água, a nova barragem terá capacidade de 18 milhões de metros cúbicos. Essa obra é aguardada há décadas pela população e vai solucionar o problema de falta de água em Bagé”, salientou.
• LEIA TAMBÉM: Tramandaí vive novo momento com maior população permanente

“O município de Bagé vai ter em pouco tempo essas necessidades de ordem hídrica atendidas. Então, é um desafio técnico, uma obra muito bacana. Estamos próximos do momento onde já vai ter uma oferta de água, já no início do ano que vem, enquanto a gente ainda executa a parcela desta obra”, afirmou o General de Exército Marcelo Guedon.

Durante a visita, o General acompanhou todas as etapas da obra que já foram executadas e os próximos passos que serão realizados. Ele ainda destacou que a construção da Barragem da Arvorezinha é uma obra de complexidade técnica, mas que está possibilitando ao sistema de engenharia do Exército acúmulo de conhecimento e experiência.

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