Erechim ter cerca de 20% dos imóveis com alguma irregularidade

A Secretaria da Fazenda de Erechim está realizando, n um treinamento com seus servidores como parte do trabalho de atualização e qualificação do Cadastro Imobiliário do Município. A capacitação quer preparar as equipes para orientar e atender a população durante as próximas etapas do processo.
A ação está relacionada ao levantamento de georreferenciamento realizado no município, a partir da contratação de uma empresa especializada, por meio de licitação. O trabalho utiliza imagens e tecnologias de mapeamento para identificar e atualizar informações sobre os imóveis existentes em Erechim, contribuindo para a construção de uma verdadeira radiografia
Atualmente, cerca de 80% dos imóveis de Erechim estão regularizados e contribuem com o IPTU, enquanto cerca de 20% apresentam algum tipo de irregularidade cadastral e não estão contribuindo de acordo com a realidade do imóvel. É justamente essa diferença que o município pretende corrigir, promovendo maior equilíbrio entre os contribuintes.
A secretária da Fazenda, Ana Oliveira, destaca que o trabalho busca qualificar as informações e garantir mais eficiência no atendimento à população. “Estamos preparando nossos servidores para acolher e orientar os contribuintes da melhor forma possível. A atualização do cadastro é fundamental para que o Município tenha informações cada vez mais precisas, possa planejar suas ações e serviços com mais eficiência e, principalmente, promover a justiça fiscal”, afirma.
A atualização cadastral também tem como objetivo garantir que todos contribuam de forma justa com a manutenção da cidade. Quando um imóvel não está corretamente cadastrado, a contribuição pode não corresponder à sua realidade.
O levantamento realizado não prevê cobrança retroativa sobre as divergências identificadas. A atualização servirá como base para os lançamentos futuros, com previsão de adequação do cadastro para o IPTU a partir de 2027, após o período de orientação e regularização. O trabalho também integra o processo de adequação às novas exigências do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), previsto no contexto da Reforma Tributária.
A Secretaria da Fazenda de Erechim está realizando, n um treinamento com seus servidores como parte do trabalho de atualização e qualificação do Cadastro Imobiliário do Município. A capacitação quer preparar as equipes para orientar e atender a população durante as próximas etapas do processo.
A ação está relacionada ao levantamento de georreferenciamento realizado no município, a partir da contratação de uma empresa especializada, por meio de licitação. O trabalho utiliza imagens e tecnologias de mapeamento para identificar e atualizar informações sobre os imóveis existentes em Erechim, contribuindo para a construção de uma verdadeira radiografia
Atualmente, cerca de 80% dos imóveis de Erechim estão regularizados e contribuem com o IPTU, enquanto cerca de 20% apresentam algum tipo de irregularidade cadastral e não estão contribuindo de acordo com a realidade do imóvel. É justamente essa diferença que o município pretende corrigir, promovendo maior equilíbrio entre os contribuintes.
A secretária da Fazenda, Ana Oliveira, destaca que o trabalho busca qualificar as informações e garantir mais eficiência no atendimento à população. “Estamos preparando nossos servidores para acolher e orientar os contribuintes da melhor forma possível. A atualização do cadastro é fundamental para que o Município tenha informações cada vez mais precisas, possa planejar suas ações e serviços com mais eficiência e, principalmente, promover a justiça fiscal”, afirma.
A atualização cadastral também tem como objetivo garantir que todos contribuam de forma justa com a manutenção da cidade. Quando um imóvel não está corretamente cadastrado, a contribuição pode não corresponder à sua realidade.
O levantamento realizado não prevê cobrança retroativa sobre as divergências identificadas. A atualização servirá como base para os lançamentos futuros, com previsão de adequação do cadastro para o IPTU a partir de 2027, após o período de orientação e regularização. O trabalho também integra o processo de adequação às novas exigências do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), previsto no contexto da Reforma Tributária.