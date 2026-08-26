Empresas lideram recuo da inadimplência em Santa Cruz do Sul

O comportamento das empresas traz o principal sinal positivo do fechamento do semestre. Depois de iniciar janeiro em 14,14% e chegar a 14,55% em abril e maio, a inadimplência PJ recuou para 13,77% em junho. Na comparação anual, porém, permanece a pressão: em junho de 2025, a taxa era de 12,3%, o que representa crescimento de 1,47 ponto percentual em 12 meses. No recorte geográfico, Santa Cruz está abaixo da média gaúcha de 16,26%, mas acima do índice nacional de 11,52%.
Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a inclusão da Pessoa Jurídica qualifica a inteligência econômica disponibilizada pela entidade ao varejo e permite compreender de forma mais completa as condições em que consumidores e empresas estão operando. “Quando passamos a acompanhar também a inadimplência empresarial, ampliamos a fotografia do mercado. Não olhamos apenas para a capacidade de compra do consumidor, mas também para a saúde financeira das empresas, o que oferece ao comércio mais informação para tomar decisões, avaliar riscos e planejar o crédito”, ressalta.
Segundo Spode, a parceria com a Equifax Boa Vista, integrante de uma estrutura global de dados, análise e tecnologia, permite transformar informações de crédito em conhecimento aplicado à gestão. “O recuo de junho é positivo, principalmente entre as empresas, mas os índices ainda estão acima de 2025. Por isso, informação qualificada é fundamental para uma concessão de crédito responsável, para o monitoramento das carteiras e para uma atuação preventiva diante da inadimplência”, complementa.