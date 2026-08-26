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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:22

Empresas lideram recuo da inadimplência em Santa Cruz do Sul

Município está abaixo da média gaúcha, de 16,26%, mas acima do índice nacional, de 11,52%

Município está abaixo da média gaúcha, de 16,26%, mas acima do índice nacional, de 11,52%

BRUNO PEDRY/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A inadimplência perdeu força no fechamento do primeiro semestre em Santa Cruz do Sul, depois de atingir seus maiores patamares do ano, com uma reação mais expressiva entre as empresas. Levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), a partir da base da Equifax Boa Vista, mostra que o índice de Pessoa Física (PF) encerrou junho em 33,53%, após alcançar 33,90% em abril, enquanto a Pessoa Jurídica (PJ) caiu de 14,55%, registrada em abril e maio, para 13,77%.
A inadimplência perdeu força no fechamento do primeiro semestre em Santa Cruz do Sul, depois de atingir seus maiores patamares do ano, com uma reação mais expressiva entre as empresas. Levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), a partir da base da Equifax Boa Vista, mostra que o índice de Pessoa Física (PF) encerrou junho em 33,53%, após alcançar 33,90% em abril, enquanto a Pessoa Jurídica (PJ) caiu de 14,55%, registrada em abril e maio, para 13,77%.
A novidade é justamente a incorporação, pela primeira vez, do indicador empresarial à análise produzida pela entidade, ampliando a capacidade de leitura sobre o ambiente de crédito local. Embora utilizem métricas distintas e não possam ser somados ou tratados como uma única taxa, os dois indicadores permitem acompanhar a direção da inadimplência de consumidores e empresas.
• LEIA TAMBÉM: Concessões de crédito devem crescer 5,8% em junho ou 0,7% ajustado por dias úteis, diz Febraban

O comportamento das empresas traz o principal sinal positivo do fechamento do semestre. Depois de iniciar janeiro em 14,14% e chegar a 14,55% em abril e maio, a inadimplência PJ recuou para 13,77% em junho. Na comparação anual, porém, permanece a pressão: em junho de 2025, a taxa era de 12,3%, o que representa crescimento de 1,47 ponto percentual em 12 meses. No recorte geográfico, Santa Cruz está abaixo da média gaúcha de 16,26%, mas acima do índice nacional de 11,52%.

Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a inclusão da Pessoa Jurídica qualifica a inteligência econômica disponibilizada pela entidade ao varejo e permite compreender de forma mais completa as condições em que consumidores e empresas estão operando. “Quando passamos a acompanhar também a inadimplência empresarial, ampliamos a fotografia do mercado. Não olhamos apenas para a capacidade de compra do consumidor, mas também para a saúde financeira das empresas, o que oferece ao comércio mais informação para tomar decisões, avaliar riscos e planejar o crédito”, ressalta.

Segundo Spode, a parceria com a Equifax Boa Vista, integrante de uma estrutura global de dados, análise e tecnologia, permite transformar informações de crédito em conhecimento aplicado à gestão. “O recuo de junho é positivo, principalmente entre as empresas, mas os índices ainda estão acima de 2025. Por isso, informação qualificada é fundamental para uma concessão de crédito responsável, para o monitoramento das carteiras e para uma atuação preventiva diante da inadimplência”, complementa.

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