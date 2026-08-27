Leilão com imóveis em Charqueadas e São Jerônimo ocorre em setembro

Outro destaque é um terreno com 1.440m², em São Jerônimo, localizado no Loteamento Vila Lindos Aires. O imóvel possui avaliação de R$ 111 mil, e poderá ser arrematado por R$ 55,5 mil. Também há possibilidade de parcelamento com 25% de entrada e o saldo em até 30 meses, conforme as condições estabelecidas no edital.
Além dos imóveis, o certame reúne caminhonetes, caminhão, veículos, diversos lotes com guias de eucalipto e outros bens, oferecendo oportunidades para diferentes perfis de compradores e investidores em São Jerônimo e municípios da região. Para participar e apresentar lances eletrônicos, os interessados deverão realizar cadastro prévio no site www.jrleiloes.com.br. A orientação é que o cadastro e o envio da documentação necessária sejam feitos com antecedência mínima de 24 horas, evitando possíveis problemas na liberação para participação.