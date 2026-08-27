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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 00:30

Leilão com imóveis em Charqueadas e São Jerônimo ocorre em setembro

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Jornal Cidades
A Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, em parceria com a leiloeira oficial Joyce Ribeiro, realiza leilão judicial com oportunidades em imóveis, veículos, caminhão, caminhonete, lotes de guias de eucalipto e outros bens. O primeiro encerramento está marcado para o dia 1º de setembro, às 11h, enquanto o segundo  encerramento acontece no dia 15 de setembro, às 11h.
A Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, em parceria com a leiloeira oficial Joyce Ribeiro, realiza leilão judicial com oportunidades em imóveis, veículos, caminhão, caminhonete, lotes de guias de eucalipto e outros bens. O primeiro encerramento está marcado para o dia 1º de setembro, às 11h, enquanto o segundo  encerramento acontece no dia 15 de setembro, às 11h.
O principal destaque do leilão é uma complexo industrial em Charqueadas, com área de 30 mil metros quadrados.  Avaliado em R$ 13,5 milhões, o complexo terá lance mínimo de pouco mais de R$ 6,7 milhões no segundo leilão. O imóvel poderá ser adquirido com 25% de entrada e o restante em até 30 meses, observadas as condições previstas no edital.

Outro destaque é um terreno com 1.440m², em São Jerônimo, localizado no Loteamento Vila Lindos Aires. O imóvel possui avaliação de R$ 111 mil, e poderá ser arrematado por R$ 55,5 mil. Também há possibilidade de parcelamento com 25% de entrada e o saldo em até 30 meses, conforme as condições estabelecidas no edital.

Além dos imóveis, o certame reúne caminhonetes, caminhão, veículos, diversos lotes com guias de eucalipto e outros bens, oferecendo oportunidades para diferentes perfis de compradores e investidores em São Jerônimo e municípios da região. Para participar e apresentar lances eletrônicos, os interessados deverão realizar cadastro prévio no site www.jrleiloes.com.br. A orientação é que o cadastro e o envio da documentação necessária sejam feitos com antecedência mínima de 24 horas, evitando possíveis problemas na liberação para participação.

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