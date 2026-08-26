Iniciadas as obras para construção da Rua Coberta de Vacaria

As obras de construção da Rua Coberta, no Centro de Vacaria, foram iniciadas. O projeto foi escolhido pela comunidade por meio da Consulta Popular e representa uma nova intervenção no espaço urbano central do município.
Uma das primeiras etapas teve início no fim de semana, com os trabalhos relacionados à infraestrutura das redes elétricas e de comunicação. Com a implantação da Rua Coberta, toda a fiação existente no trecho será instalada de forma subterrânea, contribuindo para a organização e a modernização do espaço.
De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Alessandro Dallassanta, o projeto deve ser compreendido para além da construção física. A proposta é transformar o local em um novo ponto de encontro para moradores e visitantes, criando condições para a realização de eventos, feiras, apresentações culturais, atividades gastronômicas e outras iniciativas.
A expectativa é que a movimentação gerada pelo novo espaço também contribua para o fortalecimento da economia local. O aumento do fluxo de pessoas na região pode beneficiar diretamente estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis, prestadores de serviços e pequenos empreendedores.
O projeto também está relacionado às estratégias do município para ampliar o potencial turístico e cultural de Vacaria, criando novos espaços de convivência e utilização do Centro da cidade.
O secretário reforçou ainda que os recursos utilizados na obra possuem destinação específica, vinculada à Consulta Popular do governo do Estado. Dessa forma, não se trata de recursos que poderiam ser simplesmente transferidos para outras áreas da administração municipal. A busca por diferentes fontes de financiamento permite ao município desenvolver projetos em diversas áreas simultaneamente, respeitando a finalidade de cada recurso conquistado.
A Rua Coberta integra essa estratégia de desenvolvimento, ao lado dos investimentos realizados em áreas como saúde, educação, infraestrutura e demais serviços públicos. A expectativa da administração municipal é que, após concluída, a estrutura possa receber uma programação diversificada e se tornar mais um espaço de convivência, cultura, turismo e movimentação econômica no centro de Vacaria.