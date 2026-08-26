Festival de Cinema de Canoas abre inscrições para mostra competitiva

A quarta edição do Festival de Cinema de Canoas anuncia a abertura de inscrições gratuitas para sua mostra competitiva. Até o dia 20 de setembro, realizadores audiovisuais do Rio Grande do Sul poderão inscrever curtas-metragens para o evento, que ocorrerá de 11 a 15 de novembro. Nesta edição o foco está na diversidade das linguagens audiovisuais, sendo aceitos curtas de até 25 minutos produzidos a partir de janeiro de 2024.
As produções serão distribuídas nos gêneros de animação, abrangendo técnicas de fotograma a fotograma, computação gráfica ou desenho; documentário, voltado ao registro factual com valor informativo e reflexivo; experimental, destinado a obras de ruptura estética e linguagem não convencional; e ficção, com narrativas estruturadas sobre eventos fictícios. As obras selecionadas competirão em quatro categorias: Estadual, Municipal (para produções e diretores de Canoas), Universitária e Estudantil, esta última com seus filmes já selecionados na mostra Curta Fecic, realizada em julho. Cada realizador pode inscrever até dois filmes, inclusive materiais que ainda estejam em processo de finalização.
As sessões de exibição da mostra, debates, oficinas, palestras e homenagens, em novembro, ocuparão a região central da cidade, acontecendo no Teatro do Sesc Canoas, Auditório Sady Schwitz e Casa de Artes Vila Mimosa, entre outros espaços ainda em negociação.
Para o idealizador e coordenador do festival Alexandre Derlam, esta e as próximas edições serão dedicadas a disseminar as exibições pelos espaços de convivência e equipamentos culturais do município. "Queremos que os canoenses conheçam e se orgulhem do seu festival. Temos consolidado uma atuação significativa junto às escolas e os estudantes; agora, vamos expandir os locais de exibição pela cidade, para que o público geral se aproxime, se divirta e valorize a riqueza do audiovisual gaúcho", argumenta Derlam.
Os filmes em competição serão avaliados pelo Júri Técnico, pelo Júri da Crítica e pelo público, que formará o Júri Popular responsável por entregar o Troféu Cine Porcello. As premiações contemplarão o Melhor Filme e os destaques técnicos em Direção, Roteiro, Fotografia, Atuação, Trilha Sonora e Desenho de Som em cada uma das categorias.