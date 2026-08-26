Ponte entre Ernestina e Santo Antônio do Planalto será reconstruída

A força da chuva registrada no dia 21 de julho voltou a danificar a infraestrutura entre Santo Antônio do Planalto e Ernestina. A ponte sobre o rio Herval será reconstruída novamente em parceria pelos dois municípios.
A estrutura havia sido refeita recentemente, no mês de maio, também em trabalho conjunto entre as administrações municipais, mas acabou sendo levada pela forte correnteza do rio Herval durante o último temporal. Diante dos elevados volumes de chuva registrados nos últimos meses, as equipes técnicas agora estudam uma solução mais duradoura, considerando os novos níveis de água e os impactos provocados pelo rápido aumento do volume dos rios.
Na semana passada, uma vistoria foi realizada no local pelo vice-prefeito de Ernestina, Leonir Vargas, pelo secretário de Obras e Viação de Santo Antônio do Planalto, Moisés Roberto Pfad, e pelo secretário de Obras e Viação de Ernestina, José Vital Dalbianco. A partir da avaliação, uma das medidas planejadas é a construção das novas cabeceiras cerca de um metro acima da estrutura anterior, acompanhando os marcos deixados pela correnteza.
As novas cabeceiras deverão ser feitas em concreto, com amarração de ferro nas vigas, buscando oferecer mais resistência e segurança à ponte. Os trabalhos devem iniciar nos próximos dias, fortalecendo novamente a ligação entre as comunidades e garantindo melhores condições de deslocamento para moradores, produtores rurais e famílias que trafegam pelo local.