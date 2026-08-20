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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:13

Iniciada a obra para recuperação de ponte entre Taquara e Parobé

Trânsito no local segue interditado durante as intervenções

Trânsito no local segue interditado durante as intervenções

PREFEITURA DE TAQUARA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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As obras de recuperação da cabeceira da ponte da Estrada Velha, entre Taquara e Parobé, começaram a ser executadas, enquanto o trânsito de veículos permanece bloqueado no trecho. Os materiais necessários para a intervenção já começaram a chegar ao local e os trabalhos de preparação da estrutura estão em andamento.
As obras de recuperação da cabeceira da ponte da Estrada Velha, entre Taquara e Parobé, começaram a ser executadas, enquanto o trânsito de veículos permanece bloqueado no trecho. Os materiais necessários para a intervenção já começaram a chegar ao local e os trabalhos de preparação da estrutura estão em andamento.
O ponto foi danificado pelas enchentes e já havia apresentado problemas em fevereiro deste ano, quando foi necessária uma intervenção para reforçar a estrutura de acesso à ponte. Nesta etapa, é feita uma nova contenção formada por uma cortina de concreto com armação de ferro, que será instalada para cobrir e reforçar a cabeceira da ponte.
O trânsito de veículos continua interditado durante a execução dos serviços. A medida será mantida até a conclusão dos trabalhos necessários e a definição de condições para a liberação da passagem. Os motoristas que precisam fazer o deslocamento entre Taquara e Parobé devem utilizar rotas alternativas, como a travessia pela eRS-239, enquanto a ponte estiver bloqueada.

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