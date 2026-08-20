Santana do Livramento prepara ações no centenário de Paixão Côrtes

A Associação Cultural e Industrial de Sant'Ana do Livramento (ACIL) começa a levar adiante o projeto de celebração do centenário de João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes. Na fase final de elaboração nas instâncias técnicas, sob a responsabilidade do jornalista, Henrique Machado Bacchio, o projeto do "Mês do Paixão" resulta da ideia do tradicionalista, palestrante, pesquisador e militar da reserva Paulo Renato Mena Rodrigues. Integrante do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR), representando os tradicionalistas e representante local do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Mena propôs o desafio.
A força representativa que congrega a entidade empresarial - que também é produtora cultural e já teve relevante papel em edições anteriores da Semana Farroupilha e Desfile Internacional - e as representações do Conselho Municipal do Turismo, estão sendo associadas a empreendedores do turismo, eventos e cultura. "Estamos felizes e com grande expectativa de mobilizar e unir toda a cidade para homenagear os 100 anos do ícone do folclore, tradição, dança e ovinocultura, Paixão Côrtes" - sintetiza o presidente da ACIL, Luiz Alberto Alves Pereira Júnior. O cantor e compositor nativista faleceu em agosto de 2018.
As programações a serem desenvolvidas no período de 1 a 31 de julho de 2027 ainda serão confirmadas e estão previstos desde diferentes atrativos turísticos enfocando eventos culturais, folclóricos e campeiros, até cavalgada, resgates históricos da literatura - com os 10 livros de Paixão Côrtes; visita ao Cerro Chato; palestras, difusão de informações sobre as pesquisas em música, dança, usos e costumes, bem como ovinocultura, entre outras áreas afetas, gigantesca que é a obra do homenageado. O detalhamento das atividades será, gradativamente, difundido.