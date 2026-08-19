Dois novos monumentos são inaugurados em São Francisco de Paula

A cidade de São Francisco de Paula adicionou dois novos monumentos à avenida Júlio de Castilhos. As esculturas em homenagem ao Gaiteiro Serrano, com quatro metros de altura, e ao Ronco do Bugio, com 2,60m, foram inauguradas no fim de semana, durante o 33º Festival Ronco do Bugio.
As obras, elaboradas pelo escultor Edmilson Duarte, fazem referência à música regional e aos artistas que levam o nome do município para outras regiões do país. A entrega das esculturas integra uma iniciativa da prefeitura para transformar a avenida Júlio de Castilhos em um museu a céu aberto.
De acordo com o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Castello Costa, o trecho que abriga as novas estátuas receberá uma área dedicada a homenagear os vencedores das edições do festival Ronco do Bugio e outras figuras ligadas à tradição local. "É uma Calçada da Fama que vai valorizar o gaúcho serrano, a gaúcha serrana, as pessoas que fizeram e fazem história, preservando a nossa cultura, a nossa arte, a nossa diversidade", afirma o secretário. O projeto prevê reverenciar laçadores, músicos, intérpretes e escritores.
As peças inauguradas juntam-se a um circuito de monumentos já existentes na cidade. As obras retratam personagens e elementos do cotidiano e da formação do Rio Grande do Sul. Já existem nas cidades os monumentos aos Tropeiros, ao Laçador Serrano, à Cuia, ao Gaúcho Carreteiro e ao Negrinho do Pastoreiro.