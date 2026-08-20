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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 00:30

Projeto em Rio Grande quer criar identidade ao Balneário Cassino

PREFEITURA DE RIO GRANDE/DIVULGAÇÃO/CIDADES

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A secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar de Rio Grande, em parceria com o Sebrae-RS, lançou oficialmente o projeto Identidade Gastronômica. A iniciativa busca construir o perfil culinário do Balneário Cassino e defini-lo como ferramenta de impulsionamento do turismo local.
A secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar de Rio Grande, em parceria com o Sebrae-RS, lançou oficialmente o projeto Identidade Gastronômica. A iniciativa busca construir o perfil culinário do Balneário Cassino e defini-lo como ferramenta de impulsionamento do turismo local.
Durante o lançamento, o público presente deu as primeiras contribuições para o desenvolvimento do projeto. Entre os temas estavam a culinária do presente e do passado, viajando pela história dos alimentos, hábitos e costumes que eram característicos do município.
"Esse projeto é uma continuidade do trabalho que estamos desenvolvendo desde o ano passado. Agora vamos abordar temas específicos, como as raízes portuguesas e de matriz africana na formação do Rio Grande como um todo", disse o secretário-adjunto da pasta, Edward Moraes.
A ideia é que a equipe do Sebrae realize uma ampla pesquisa, conversando com a comunidade local. Ao fim da pesquisa, a equipe do Sebrae-RS entregará um documentário sobre o processo realizado. Nele estarão os pratos construídos de forma conjunta com todos os proprietários e representantes de restaurantes que participarem do projeto. A expectativa é que a pesquisa seja finalizada no mês de novembro.

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